某個地方，晚上十一點（一一）

「不會啊！」歐瑪笑，「我不關心個人歷史，無論是你的還是我的。」

「那你關心世界歷史嗎？你是歷史老師啊？」

「是啊！我真的是。你居然猜對了！」歐瑪哈哈大笑。

兩人聊得非常開心，不知何時笑聲變得無比響亮，以至於廳裡有些人轉頭看他們很多次。

歐瑪總算注意到了，把愛德華拖了出去。「我們離開這裡吧！給人家帶來麻煩啦！」

他們像兩個小學生一樣，跑出休息廳。

「哈哈！好久沒這麼跑了！」愛德華喘吁吁地說。

兩人去了沒有表演的咖啡 廳，找了一個人較少的角落，繼續談話。

歐瑪問：「你有沒有讀過米蘭‧昆德拉的《生命中不能承受之輕》？」

「聽過，沒讀過。我不愛讀書。」愛德華心想，歐瑪也嚴肅起來了。

「故事中的人物，各自背著各自的包袱。即使他們表面上似乎清楚自己的追求，實際上卻徬徨無奈。看到這個故事之前，我的腦海裡已經充滿關於人生的問號。看完這個故事之後，我的疑問更多了。我試圖擺脫不安的感覺，在日常的瑣碎中淹沒自己。」歐瑪說著，看了看愛德華。

愛德華點點頭，表示認真在聽。

歐瑪繼續說：「我沒有意識到，我的反應和故事中的人物並沒有太大區別，只是在徬徨中說服自己，還有地方可去，還有事情可做。從小時候開始，我就經常覺得一切都很荒謬；生活沒有目的，世界沒有意義。我想知道什麼是真正無法承受的。荒謬、空洞，還是無法確定的存在感？」

「我很有同感。」愛德華感慨。

「後來我逐漸明白，沉重來自我們的思想，而不是生活。生命的輕盈並不是我們必須承受的，而是我們可以接受的。輕盈是我們的自然狀態，平靜和諧，不受世間的任何境況影響。」歐瑪眼睛亮了起來。（一一）