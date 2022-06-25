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白蘭花開（二）

孟悟
趙梅英／圖
趙梅英／圖

他教她怎樣踩水、怎樣在水裡浮起來，然後她可以朝前游了。游到了深水區，她還是怕，忽然摟緊了他。他安慰她：「別怕，有我在。」

那一句「別怕，有我在」，她感到從未有過的溫柔和喜悅，因為有人可以保護她。一個祕密突然在胸口發芽，她要和他在一起，用一生的時間。那年她不過九歲、他十一歲，他不知道她幽祕的心思，只有天上的月亮知道。

半年後，他們一起從少體校進了市職業體校。她心頭有個願望，一個單純的願望：和他在一起！奧運金牌對沙心來說，像天上的一抹霞光，隔她那麼遠。而他和她卻離得那麼近，天天都可以看見。她害怕有一天他們會分道揚鑣，她對自己下命令：必須和他一起進省隊、進國家隊，向奧運會的光芒奔去。

或許老天想成全兩個孩子，他們順水順風都進了省隊。只要代表省隊參加全運會、只要在全運會上了領獎台，就有打入國家隊的希望。南京城的全運會，海天揚波斬浪，不僅拿了全運會金牌，還破了全運會的紀錄，男子兩百米仰泳的紀錄。海天一戰成名，那年才十五歲，少年英雄啊，每個人都看到了他前程的輝煌。

但是沙心沒有這樣的輝煌，她的路似乎走到了盡頭。全運會的體操比賽，沙心比了四個項目，除了自由操拿了第五名，其他三項都沒有進入決賽。這意味著什麼，意味著國家隊的大門肯定不會向她打開！對於體操女孩，十三歲是個拐點，物競天擇，適者生存，沒有實力，就只能面對淘汰。

沙心還沒死心，但是命運已對她亮出了黃牌。沙心開始瘋長個子，十三歲的她一米六五。女孩長高，誰不歡喜？但是體操女孩的一米六五是致命高度，人一高，重心不穩，難度上不去，動作質量自然打折。

全運會後，教練對沙心說：「進不了國家隊，不如早點換方向。你人漂亮，韻律感又強，去搞舞蹈吧。」

沙心去了省內一家藝術學校，主修舞蹈，兼修表演。因為在體操的熔爐捶打過，舞蹈對她來說太簡單了！她的騰躍像燕子一樣輕鬆、她的控制像秋葉一樣靜美，每一個動作都是教科書般的完美。練劈叉的時候老師加了磚，有幾個女孩鬼哭狼號，沙心笑道：「這也要喊痛？」

沙心藝校一畢業，當了省藝術團的獨舞演員。那個時候，海天正在國家隊煎熬。國家隊人才濟濟，高手如林，儘管海天優秀，有天賦、有不怕苦的心，但是要在這片地上站成一棵大樹，還是得付出超人的代價。每天的訓練是極累而枯燥的，但是只要回到寢室，接通熱線，聽到沙心的聲音，所有的疲憊便散了，柔情如月光下的白蘭花開滿了他的心。

又是一年白蘭花開。海天同沙心回到故鄉，走進少體校，那棵白蘭樹還在。一隻蜻蜓掠過初夏的夕照，微風裡瀰漫了白蘭花的幽香，幽香裡有年少的記憶。黃昏落盡，黑夜就要登台，天邊最後一抹霞光被地平線收走了，混沌不清的暮色之中，白蘭花的香氣更濃了。

海天很興奮，沙心卻很低落，她說：「海天，你這一走，就是朝著奧運走。再見你時，你脖子上掛了金牌，肯定跟從前不一樣了。」

海天說：「只要你跟從前一樣就行了。」

「什麼意思？」沙心明知故問，臉紅了，心也亂了。

「你還不知道我的心？」海天低聲問她。

白蘭花在頭上細語，一樹溫柔的愛和溫暖。兩個人第一次相擁，帶著年來歲去堆積的愛意，那份開天闢地的心顫和喜悅，穿越了他們的靈魂。沙心把頭埋在海天的懷裡，遲遲不願抬起頭。她知道自己期待這天已經很長了，那時她不過七、八歲。她的肌膚如泥土在萌動，吐出一片半透明的嫩綠，沁透了流動的、欣喜的光。嫩芽可以長大，長大成一棵開滿繁花的白蘭樹。

她後來問過他：從什麼時候起，你開始喜歡我？

他說：一直都喜歡你，但特別的感覺是最近才有的。

當他反問她時，她微低著頭，半羞半喜地說：「七歲那年，你給了我一塊巧克力，那份溫暖包圍了我，我希望你是我永遠的朋友。九歲那年，你教我學游泳，在深水區抱住我的那一刻，我希望我們永遠在一起。」

「我們會永遠在一起！」他向她發誓。（二）

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