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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

某個地方，晚上十一點（一○）

孫愷愉

愛德華覺得很放鬆，驚訝地發現自己開始說話了。他退休以後，很少主動與人交談。

「你自己來坐郵輪？」愛德華問。

「是啊！」歐瑪點點頭。

「感覺如何？」愛德華表示好奇。

「我不知道。我是來度假的，不願多想。」歐瑪的語氣帶著幽默。

「可是，你總會知道你是不是感到快樂吧？」

「也許吧！假如我沒在想的話。」歐瑪呵呵笑。

「我曾經以為快樂是可以確定、可以捕捉，可以保存、延長，並使其增長的東西。」愛德華很嚴肅。

「然後你就會想要更多？」歐瑪很輕鬆。

「是的。但是沒有更多，它一直就是全部。每一次的追逐其實都是對它的詆毀。」

「看來你已經找到答案了。那你還在追逐幸福嗎？」

「有一段時間，我覺得自己一直在假裝，甚至在假裝活著。」

「世界本來就是假的嘛！我覺得每個人都在假裝，除了我。」歐瑪咧嘴笑。

「天哪！你是我的複製人嗎？這麼了解我？」

「我不知道哦！」歐瑪說：「就算是，我也沒法知道。有什麼要緊嗎？」

「不，不重要。」愛德華沉默了。

「你又是怎麼想到一個人來坐郵輪的呢？」歐瑪反問。

「邀請我和他分享一個客艙的人，在出發前過世了。」

「哦！那麼突然？」

「是的。不過後來回想也不意外。」

「我從不邀人和我一起旅遊。」

「你單身嗎？」

「是啊！至少現在。」歐瑪笑。

「我妻子前幾年過世了。我有兩個女兒，大女兒伊凡在巴黎自殺了，小女兒婕西自己在紐奧良，不怎麼搭理我。」

「你的生活好戲劇性啊！」

「說到戲劇，我還有好多，不過你不見得想聽。」

「為什麼？」

「好吧！是我不想提起。」愛德華說反話。

「你不必告訴我啊！」歐瑪很鎮定。

「是的。不過，你不好奇嗎？」愛德華有點失望。（一○）

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