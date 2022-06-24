某個地方，晚上十一點（一○）
愛德華覺得很放鬆，驚訝地發現自己開始說話了。他退休以後，很少主動與人交談。
「你自己來坐郵輪？」愛德華問。
「是啊！」歐瑪點點頭。
「感覺如何？」愛德華表示好奇。
「我不知道。我是來度假的，不願多想。」歐瑪的語氣帶著幽默。
「可是，你總會知道你是不是感到快樂吧？」
「也許吧！假如我沒在想的話。」歐瑪呵呵笑。
「我曾經以為快樂是可以確定、可以捕捉，可以保存、延長，並使其增長的東西。」愛德華很嚴肅。
「然後你就會想要更多？」歐瑪很輕鬆。
「是的。但是沒有更多，它一直就是全部。每一次的追逐其實都是對它的詆毀。」
「看來你已經找到答案了。那你還在追逐幸福嗎？」
「有一段時間，我覺得自己一直在假裝，甚至在假裝活著。」
「世界本來就是假的嘛！我覺得每個人都在假裝，除了我。」歐瑪咧嘴笑。
「天哪！你是我的複製人嗎？這麼了解我？」
「我不知道哦！」歐瑪說：「就算是，我也沒法知道。有什麼要緊嗎？」
「不，不重要。」愛德華沉默了。
「你又是怎麼想到一個人來坐郵輪的呢？」歐瑪反問。
「邀請我和他分享一個客艙的人，在出發前過世了。」
「哦！那麼突然？」
「是的。不過後來回想也不意外。」
「我從不邀人和我一起旅遊。」
「你單身嗎？」
「是啊！至少現在。」歐瑪笑。
「我妻子前幾年過世了。我有兩個女兒，大女兒伊凡在巴黎自殺了，小女兒婕西自己在紐奧良，不怎麼搭理我。」
「你的生活好戲劇性啊！」
「說到戲劇，我還有好多，不過你不見得想聽。」
「為什麼？」
「好吧！是我不想提起。」愛德華說反話。
「你不必告訴我啊！」歐瑪很鎮定。
「是的。不過，你不好奇嗎？」愛德華有點失望。（一○）
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