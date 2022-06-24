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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

花事了（七）

郁嘉茵

魏文靜的聲音讓正在發生著的一切，顯得更加真實了，兩個人的情緒明顯都激動了起來。

魏聞覺得自己有點發抖，她意識到自從在高中分別後，這應該還是趙耀和魏文靜的第一次見面，而自己竟然成了這場重逢的見證者。

在剩下的那幾分鐘裡，魏聞問：「為什麼等到現在才想起來，要再聯繫魏文靜？」

趙耀沒想到魏聞會這麼問，他有點尷尬地說：「其實給她發過郵件，但人家一直沒回，所以才拜託你幫忙。」

魏文靜出現的時候，兩個人都嚇了一跳。她比魏聞記憶裡胖了至少有四、五十斤的樣子，以前的長髮被剪短，從背後看去，和男生的頭髮也差不多。但仔細看五官，還是能看出她以前的樣子。

她從魏聞和趙耀的身邊走過去了兩次，他們都沒有認出她來，依然伸著脖子張望。直到她先認出了趙耀，然後從背後拍了一下他的後背。

趙耀轉過身撞上魏文靜的目光時，有那麼一秒，眼神裡有掩飾不住的震驚，但很快被他用露出白牙的大笑掩飾過去了。魏文靜仔細打量了一下站在趙耀身邊的魏聞，終於確定那就是她的那一秒，她驚喜地說：「魏聞！你是魏聞！你變了好多！」

她伸出雙臂，一邊一個把趙耀和魏聞都摟了起來，「太好了，太好了！咱們三個終於又見面了。」

她這樣熱烈的情緒很快感染了趙耀和魏聞，老同學相見的雀躍暫時覆蓋了兩人心頭的疑惑。擁抱過後，魏文靜帶著他們在校園裡轉了一圈，然後三個人去了外院附近新開的購物廣場。魏文靜說裡面有一家新開的日本料理很不錯，她手上還有兩張優惠券，她請客。

趙耀和魏聞像兩個聽話的孩子，一路跟著熱情的魏文靜到了餐廳，就坐、點餐。（七）

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