趙梅英／圖

上海封城兩周了！沙心焦慮、鬱悶、惶恐不安，洶湧的疫情 、非常規的管控，讓她恍惚自己就是籠中的囚犯。每天唯一的放風活動，就是出門排隊做核酸。有個鄰居老太犯了神經，手拿酒精，走一路噴一路。志願者掃她的碼，她噴志願者；醫生測她的核酸，她噴醫生；她看沙心離她近，又噴了沙心。

身著大白防護服的志願者對酒精老太說：「您別亂噴，沒必要一步一消毒，小心在家裡引發火災。」大白的聲音讓沙心一震，她想看清他，但是他的臉罩在防護頭套裡。酒精老太突然上前，氣勢洶洶地朝大白狂噴狂喊：「我家裡沒毒，外面到處是病毒。」

這是個瘋狂的世界！如果還不解封，沙心覺得自己也會瘋。她知道，酒精老太從前是個熱情可愛的阿婆，但病毒改變了一切。封鎖的日子裡，

朋友圈有人貼了張愛玲的小說〈封鎖〉，她點開連結，走進上個世紀四十年代的上海：

「封鎖了……搖鈴了……一點一點連成了一條虛線，切斷了時間與空間……太太們發狂一般扯動鐵柵欄，叫道：讓我們進來一會兒！我這兒有孩子哪！……鐵門裡的人和鐵門外的人眼睜睜對看著，互相懼怕著……街上漸漸地也安靜下來，並不是絕對的寂靜，但是人聲逐漸渺茫，像睡夢裡所聽到的蘆花枕頭裡的窸窣聲。這龐大的城市在陽光裡盹著了……不能想像的巨大的重量壓住了每一個人……上海似乎從來沒有這麼靜過──大白天裡……一個乞丐唱將起來：可憐啊可憐！一個人啊沒錢！悠久的歌，從一個世紀唱到下一個世紀……」

那些文字碎片像高空落地的玻璃，帶著上世紀的記憶、帶著尖銳的稜角，刺傷了心和眼睛。它們逼得沙心抬起頭來，窗外的白蘭樹在青天下發呆，白蘭樹後面重重疊疊的光影，縱橫交錯的歲月，沙心不知道，美好的舊時光還能回來嗎？

沙心一輩子也不會忘記，她和他第一次見面的場景，她七歲、他九歲。少體校的紅磚房子，敦實而陳舊，裡面的牆壁油漆斑駁，牆上掛著李寧奪冠的大照片。訓練室有單槓、雙槓和高低槓，還有厚厚的海綿墊。沒有人注意小沙心，她蜷縮在角落，一對黑亮亮無辜的大眼，愁雲慘淡地看著窗外。窗外的白蘭樹正在開花，悠悠的香氣飄進了室內。

她沒有大人陪伴，父母都熱愛修築長城，一築就是通宵達旦，女兒簡直是個累贅。你說那鋼琴課、美術課，還有什麼芭蕾舞，昂貴不說，還要花時間陪讀。

正好沙心的表舅在少體校當教練，無意間發現沙心韌帶好，是個體操苗子，於是兩口子欣欣然把女兒扔給了少體校。少體校的體操隊是個奧運 冠軍贊助的，凡是合格的孩子都不用付費。

沙心知道父母不喜歡自己，想著、想著就掉眼淚。一個小男孩走過來，給了她一塊巧克力，告訴她：「這是杏仁巧克力，我叔叔從美國帶回來的。」

沙心咬了一口，滿口的脆香芳甜，她不哭了，對他笑了笑。他叫鄧海天，是游泳 隊的小隊員，比沙心早到學校一年。游泳隊是半天水上訓練、半天陸上訓練，陸上訓練的時候，體操隊和游泳隊都在同個訓練室。

訓練的時候要做引體向上，沙心體質弱，胳膊上的肌肉少，做了三個就拉不動了。海天壯得像頭小牛，連做五十個不喊累。

海天說：「一想起奧運會，渾身都是勁。」

沙心說：「你的夢想好遠哦！」

海天說：「我做夢都是奧運金牌。」

沙心和海天的那個年代，奧運游泳金牌，只有女子沒有男子。海天發誓，一定要破這個紀錄。他常勸沙心：「你也應該有夢想。」

沙心心頭於是有了奧運的光，苦和累都扛得下。七月的天，熱騰騰的火像從天上燃燒到人間。訓練室沒有空調，孩子們撲騰了一天，渾身都是水。

海天悄聲問沙心：「想不想去游泳？」

沙心說：「我們體操隊沒有資格下池子。」

海天說：「晚上九點鐘，你在二號門等我。」

白蘭樹後面有條小路，小路的盡頭就是游泳池的院牆，他們翻牆進去。

白蘭花悄無聲息地開著，黯藍的夏夜裡翻滾著奇異的幽香。偌大的游泳池就屬於兩個快樂的孩子，沙心那時還沒有游泳衣，於是穿著體操服下了水。她拍打著水花，水花在月光下銀白發亮，像水中開出的白蘭花，還發出悅耳的聲響。沙心的心頭也開了一朵白蘭花，飛揚著自由和幸福。（一）