他們對著曹正河說了很多聲「謝謝」，離開的時候把兩萬塊錢交給了警察 ，託他們一定要把錢交給他。

曹正河醒來後，很長一段時間都沒有說話，警察問他叫什麼名字、家住在哪裡，他也不出聲。問他餓不餓，他才點點頭。民警去外面買來一碗餛飩，端到他的床前，他接過來，三兩下就全部劃拉進了嘴裡。

曹正河的身上並沒有任何可以證明身分的證件，警方也懷疑，他很可能是離家出走或者與家人失散的兒童。把從他血樣裡採集到的DNA 輸入數據庫裡，很快就有了結果，他正是麒城曹慶忠和李靜容夫婦於1998年丟失的小兒子曹正河。

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曹正河回曹家後，有很長一段時間，都只是一直在睡覺。他睡著的時候，李靜容就默默地坐在他的床頭看著他，看著、看著就會掉眼淚。走丟的那年孩子只有四歲，現在已經十六歲了，這中間空白的十二年是無論如何也找不回來了。她的印象裡，曹正河還是那個奶聲奶氣，挺著軟乎乎的小肚子，小胳膊、小腿，手掌也只有一點點大的毛頭，而現在躺在她面前的卻是一個少年了。

李靜容問過警察：「知道他這十二年都是怎麼過來的嗎？」警察說他們還在調查，目前能夠得知的是跟著一個叫九叔的人。至於九叔到底是誰、現在在哪裡，這些都還不清楚。

李靜容問：「那孩子身上這麼多傷口，都是怎麼弄的？」

警察說：「我們問他了，他說不知道，也許是真的記不起來了。」（五一）