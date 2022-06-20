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華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

某個地方，晚上十一點（六）

孫愷愉

她身穿優雅的禮服，揮舞著手臂，彷彿在演戲。她看起來像在唱歌，但嘴裡發不出聲音。

她看著月亮，覺得月亮很蒼白，心中充滿寒冷和恐懼。

她看著月亮，覺得月亮很鮮紅，心中充滿憤怒和狂躁。

然後她看到一片烏雲向她襲來，蒙住他的頭。

她感到疲憊和窒息，厭倦自己的沉默，在悲傷中失去掙扎的意念。

陽台上的女人走進她的公寓，之後再也沒有出現。

7 紐奧良

道路是人們相遇的地方，也是人們分離的地方。

有人會說：「我們相遇之後，可以不分別。我們可以一起朝同一個方向走去。」

但朝一個方向去，意味著遠離另一個方向。若是有了分離感，離開的是人、是物、是景，還是別的，都沒有太大區別。

道路看起來通往四面八方，其實並不能把我們送往任何地方。陸地是一個整體，在上面繞來繞去，我們究竟去了哪裡？

婕西試著回想，她上一次與伊凡分開是哪一年、在哪裡？是在紐約、舊金山，還是紐奧良？她想不起來了。她的感覺是，無論哪一年、在哪裡，故事內容都是大同小異的。

「你那美貌的姊姊」，在婕西的記憶中，大家經常這麼稱呼伊凡。

假如婕西沒有站在伊凡旁邊，一般人會認為她非常有魅力。但每當姊妹一起出現時，伊凡就像一道強光，奪走眾人的注意力。婕西總覺得自己被罩在陰影裡，很快就會消失。

現在沒有了伊凡，婕西不在光與影的掙扎中行走，突然不知道如何感受自己。（六）

舊金山

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