某個地方，晚上十一點（六）
她身穿優雅的禮服，揮舞著手臂，彷彿在演戲。她看起來像在唱歌，但嘴裡發不出聲音。
她看著月亮，覺得月亮很蒼白，心中充滿寒冷和恐懼。
她看著月亮，覺得月亮很鮮紅，心中充滿憤怒和狂躁。
然後她看到一片烏雲向她襲來，蒙住他的頭。
她感到疲憊和窒息，厭倦自己的沉默，在悲傷中失去掙扎的意念。
陽台上的女人走進她的公寓，之後再也沒有出現。
7 紐奧良
道路是人們相遇的地方，也是人們分離的地方。
有人會說：「我們相遇之後，可以不分別。我們可以一起朝同一個方向走去。」
但朝一個方向去，意味著遠離另一個方向。若是有了分離感，離開的是人、是物、是景，還是別的，都沒有太大區別。
道路看起來通往四面八方，其實並不能把我們送往任何地方。陸地是一個整體，在上面繞來繞去，我們究竟去了哪裡？
婕西試著回想，她上一次與伊凡分開是哪一年、在哪裡？是在紐約、舊金山，還是紐奧良？她想不起來了。她的感覺是，無論哪一年、在哪裡，故事內容都是大同小異的。
「你那美貌的姊姊」，在婕西的記憶中，大家經常這麼稱呼伊凡。
假如婕西沒有站在伊凡旁邊，一般人會認為她非常有魅力。但每當姊妹一起出現時，伊凡就像一道強光，奪走眾人的注意力。婕西總覺得自己被罩在陰影裡，很快就會消失。
現在沒有了伊凡，婕西不在光與影的掙扎中行走，突然不知道如何感受自己。（六）
上一則
發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一
下一則
FB留言