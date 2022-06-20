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媽媽病危（全文完）

李盈

我看到你的翅膀已經有了雛形，而我的母親卻回到她的嬰兒期。我以為把你留在美國，有更多的選擇。等你翅膀長起來了，可以自己決定往哪裡飛。你的傑西叔叔說我是錯的，就像我堅決要和他分手一樣，母女關係和情人關係一樣都不能一方作主決定分離。他是對的，我是錯的。等我領悟過來，要和你們商量，你卻已經執意要留下，我不知道你是不是嘔氣，但我知道你懂事早熟。而傑西已經成了中東戰場的一名自願者……是我堅決不讓他與你告別，我以為那是為你好。對不起！女兒！

你看到這封信的時候，或許我已經不在人間了。女兒，不要難過。原諒別人也原諒自己。不要怪我的母親……你爸爸也不是騙子，我愛過他，他留給我世界上最美的生命。生命有時候很脆弱，有時候很頑強。每一個人都有自己的命數。我不能對太陽說再熱一點，也不能對春雨說少一點吧，我的生命充實而滿足。因為有你，我的女兒。女兒，媽媽有一個請求……

媽媽沒有來得及寫完。我難受得拿起手機就要撥愛德華的號碼，又馬上意識到那正是他的夜半三更呀……床頭櫃媽媽的手機卻響了起來。我下意識地接了起來，手機裡傳來了哭鬧聲：

我要晨晨，我的晨晨……對不起……晨晨……我不要……嗚嗚嗚……我要那顆米老鼠糖糖，不要這顆大白兔奶糖……嗚嗚嗚……我要晨晨……嗚嗚嗚……我要穿那件紅裙子……對不起……我都是為你好……我錯了……對不起……對不起……對不起……嗚嗚嗚嗚嗚嗚……

沙啞老弱的哭鬧聲撕人肺腑……

親愛的媽媽，我會幫你去看望你的母親！等我有了綠碼。（全文完）

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