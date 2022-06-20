顏寧儀／圖

在他們兩個邀請她幫忙在學校裡打掩護的時候，她也同意了。在放學回家的路上、在老師們已經看不到的地方，他們兩個手拉手，笑著跟她說再見，然後轉身離開的時候，她也對著他們微笑。在聽到趙耀親熱地叫魏文靜「靜靜」的時候，她幻想那兩個字其實是「婧婧」。

她承認她的心裡是有嫉妒的，但是傷心和失落更多。她知道自己和魏文靜不是敵人，魏文靜對她也一直不錯，即使沒有趙耀，她們也會是朋友。但如果沒有魏文靜，那麼她和趙耀之間，永遠也不會像現在這樣的親密。

高二下學期的時候，在她的堅持下，父母終於帶她去了牙醫那裡裝了牙套。頭兩個星期，她的臉腫得厲害，說話也不利索，班裡有調皮的男同學笑她，說她原來只是胖，現在又成了個鋼牙。原本就只是魏文靜的胖丫鬟，現在是胖丫鬟兼保鏢，看來魏文靜平時給她的小恩小惠還真到位。

魏聞明白那男生話裡的意思，因為魏文靜家庭條件好，為人也大方，所以很多時候，自己會收到魏文靜塞過來的小零食。她如果不要，魏文靜就生氣，說魏聞不把她當自己人；或者說：如果你不要，我就扔了算了。她也只好收下。

魏文靜看她臉腫得實在難受，就跑去學校的小賣部那裡買了冰鎮汽水。當時她還發著低燒，昏昏沉沉的，汽水瓶子貼住臉的時候，確實感覺好受了很多。她沒什麼胃口，魏文靜說不吃飯可撐不住，她說學校外面有賣雞湯麵的，她幫她去買。

魏文靜去取麵的時候，那個男生過來嬉皮笑臉地調侃魏聞。魏聞心裡很難受，但是沒有力氣辯駁和還嘴。她把頭埋進胳膊裡，有眼淚在眼眶子裡打轉。第二天她的燒還沒退，她的父母替她請了一天的假，帶她去了醫院打點滴。

回到學校後的魏聞聽說了這個男生在放學回家的路上，被趙耀和魏文靜給堵了。兩個人左右夾擊，把那個男生罵得狗血淋頭，趙耀還差點和那個男生動了手。

雖然這件事被幾個外班的同學目擊又迅速傳播，成了學校裡人盡皆知的新聞。但畢竟沒有發生在校園裡，也沒有上升到肢體衝突，所以老師也只是把趙耀和魏文靜分別叫去，訓斥了幾句。

這件事之後，他們三個人的關係似乎更緊密了。趙耀和魏文靜的挺身而出讓她心底湧現出一股暖流，但夜深人靜的時候，她細細品來，又覺得自己多了一重委屈。他們兩個珠聯璧合替她打抱不平的樣子，等於是正式宣布了自己與他們兩個並不平等，並不勢均力敵。她是柔弱的，要被保護的那一個，而他們兩個相輔相成的樣子，就像是一對正在護犢子的佳偶。

這個念頭一出來，她又開始怪自己太敏感、心眼太多，不是一個真心實意的朋友。她明白自己的癥結所在。自己是自卑的。但凡是站在魏文靜面前的女生，又有幾個是能不自卑的呢？

3

吃完飯後，趙耀說想讓魏聞帶他參觀一下她們的學校，她同意了。在學院裡走了一段路，已經有不少認識魏聞的人紛紛側目。

趙耀不明所以，他笑著問魏聞：「他們是在看什麼？」

魏聞說：「你是生面孔，而且走過去的那幾個女孩子，估計是覺得你長得帥吧。」

趙耀笑了，「我現在就是個一般人。」說這話的時候，他一直注意著魏聞的表情。

在學校裡轉了一大圈以後，魏聞掏出手機 看了看時間，然後在心裡暗暗盤算，就算他們現在就坐車去外院，剩下的時間也是不夠用的。看來今天趙耀是不打算去找魏文靜的。

事實上，自從他們兩個吃完飯以後，趙耀就一次也沒有提起過魏文靜，反倒是一直在問她的情況，問她喜不喜歡自己的專業、畢了業以後準備去哪裡生活、想不想繼續讀研之類的；後來又問她最近有沒有讀什麼有意思的小說、在看什麼電影 、最喜歡的男演員是誰。魏聞笑著一一應答，隨便說了一個男演員的名字。

趙耀接了一句：「你喜歡這個類型的男生？」他裝模作樣地四處看了看，「你們學校也挺大的，應該也有這種類型的帥哥吧？」

魏聞笑了笑，什麼也沒說。趙耀也不知道該怎麼接話，於是也只能笑笑。

又轉了一陣子，魏聞實在忍不了了，她問：「咱們什麼時候去外院？」

趙耀說：「明天吧，明天一大早就去。」

「那你今天晚上不回學校了？」

「不回了，我在你們學校附近找個酒店住一晚。」趙耀說，「你晚上有空嗎？要不然咱們一起出去看個電影？最近有一部新電影不錯。」

魏聞說：「算了吧，我晚上還有事。」

趙耀摸摸頭：「這麼不巧啊。」

「一早就和一起跳舞的同學說好，要一起出去慶祝一下的。」

「哦，好吧。那，我就先走了，明天早上再跟你聯繫。」趙耀走了，走了兩步又停了一下，像是想說些什麼，但最後還是走了。

魏聞看了他的背影一陣子，然後回到了宿舍。根本沒有什麼說好的慶祝，她現在腦子有點亂，只想自己靜一靜。

掏出手機，她翻了一陣，找到了魏文靜的微信 ，想問一下魏文靜明天有沒有時間，卻也不想毀了趙耀的驚喜。這個時候她注意到，趙耀發過來了一條微信：「我到酒店了。今天見到你很高興，想起了很多以前的時光。」（三）