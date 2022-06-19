耿陽說：「我們要出門的時候，被小恆哥哥發現了，他就喊九叔、九叔。結果小河哥哥把他給打倒了，流了好多的血，小河哥哥也流了好多的血。」

事情大概的輪廓已經清晰了，這個叫九叔的人，應該就是拐走耿陽的人。他的身邊還有兩個幫手，一個叫小河、一個叫小恆，九叔更喜歡小恆。小河打了小恆，然後帶著耿陽逃了出來。

醫生給耿陽檢查了身體，孩子身體上沒有明顯受傷的痕跡。警察 問耿陽：「你說那個小恆哥哥打過你？他為什麼要打你呀？」

耿陽搖搖頭，「我不知道，他總是說我不乖，還用手打我。有一次，他說要幫我洗澡，可是我不想讓他幫我洗，他就生氣了，硬是要拽我。小河哥哥就不讓他拽，和他吵架，他還打了小河哥哥，小河哥哥的鼻子都流血了。」

耿陽的父母坐在一旁，聽見耿陽用稚嫩的聲音講著這些可怕的事，不禁淚如雨下。

帶著耿陽回家後，耿家父母在雙方老人的催促下，又回到醫院裡來探望耿陽口中的「小河哥哥」。和所有人一樣，他們尚且不知道這個人的真實姓名，也不明白他和耿陽的被拐有沒有關係，但有一點毋庸置疑，他是帶耿陽逃出來的那個人。而且從他全身是傷，而耿陽卻幾乎毫髮無傷的情況來看，他也是為了耿陽受了不少苦。

見了小河以後，他們驚訝於小河其實自己也是個孩子。醫生說病人剛醒，情緒上最好別有太大的起伏，所以還不太適合問更細的問題。（五○）