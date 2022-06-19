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嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

某個地方，晚上十一點（五）

孫愷愉

她不知道查理和秋子每年一次的約會，她一直以為，查理每年都去倫敦出差。

實際上，就算查理有外遇，她也不會太在意。

查理和伊凡結婚，完全是因為雙方的家庭想聯姻。這只是生意場上的戰略，利用了查理和伊凡的身分而已。

儘管兩人面臨為查理的家族生下繼承人的壓力，卻一直沒有孩子。

由於伊凡沒有孩子，查理一過世，查理家對她來說，更是毫無意義。

「我需要自由呼吸。」伊凡對自己說。

她搬到巴黎，在蒙馬特租了一套公寓。

在她的新住所，伊凡把所有丈夫退還的熱情，都加倍送給了歌劇演員奧巴托。

奧巴托和伊凡在歌劇院的開幕晚宴上相遇。

他的眼睛在閃爍！他的眉毛會跳舞！他的聲音使牆顫抖！伊凡還沒有和奧巴托說上話，就已經把自己獻給了他。

兩人的激情上升速度比歌劇中的滑音還要快。

但是奧巴托很快就發現伊凡佔有慾很強，開始疏遠她。

伊凡頓時感到奧巴托的冷漠。她對冷漠的嗅覺像獵犬一樣靈敏。

幾個星期後，伊凡看到奧巴托在親吻一個年輕女演員。

伊凡再也無法克制自己的情緒。做為查理的妻子那些年，她盡力把所有的情感封鎖起來。她的心再也裝不下更多的寂寞、憂傷、憤怒、沮喪。

她很想咬死奧巴托，但她只是咬破了自己的嘴唇。

奧巴托回義大利的那天，伊凡追到火車站，看他頭也不回地進了車廂，幻想著他跳下來重新回到她的懷抱。

某個晚上，一名女子出現在蒙馬特某公寓的陽台上。（五）

歌劇 義大利

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