我是一個不被允許出生的人，我的出生會影響媽媽的幸福。我不能呼吸，我不顧一切地打開窗，讓冷濕的風進來吧，蕩滌一切！遠處的黃浦江上，烏雲密布，連老天也欲哭無淚。

12

親愛的孩子，生下你是我這一生做得最好、最對的事。瞞著我母親有關你的一切，是我一生最後悔的錯誤。我生母親的氣，又怕她不認我，更怕她不認你，我絕不讓任何人傷害你，包括我自己的母親。遠隔重洋，白天黑夜的距離，讓我有你，也還有母親。我曾經很慶幸。

但我錯了。母親那時候已經有了早期的健忘症，十五年的兩不相見，一個月一兩次支支吾吾、客客氣氣的電話問候。我以為那是我們彼此的戒備森嚴，愛怕糾結，卻沒想到母親的間停支吾是智力障滯。開始幾年她和我嘮叨我大學時候的事，後來，是我的中學、小學，再後來是我不知道的事。她一路丟失記憶，從最近的丟起，一年一年地丟回出生時。可是她沒有忘記一直說：對不起，媽媽是為了你好……但是我沒有覺察到。

直到有一天，媽媽突然在電話裡問：「你是誰呀？我不去。我要在這裡等我女兒……」然後，電話掉了，我聽到背景聲音吵吵嚷嚷，媽媽好像跟人吵架，我大喊：「媽媽你怎麼了？喂、喂，那人，你是誰呀？」

「我是誰？我是你母親的看護，來接她去老年癡呆症看護院的。沒有看過像你這樣十幾年不回來看母親的，出洋了就這麼不孝。趕快回來，她一直在等你！不孝女……」電話裡的聲音震耳欲聾。

女兒，我不得不把你留在寄宿學校，自己回上海。（一七）