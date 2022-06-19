顏寧儀／圖

趙耀說：「還記得她剛來咱們班，嫉妒她的女生不少，她的性格也冷，所以沒有多少朋友。你應該是她在七中唯一的朋友吧！」

魏聞回：「應該是吧。」

趙耀：「我想去外語學院找她，可又怕自己單槍匹馬的太突兀。不如咱們倆一起去，這麼長時間了，咱們三個人也該好好聚一聚了。」

魏聞和他約好，趙耀在周日的時候會來旗城找她，然後他們一起去旗城外語學院找魏文靜。

學校的藝術節在周六，沒想到趙耀提前一天到了魏聞的學校。下了舞台的魏聞剛從後台出來，就遇到了等著她的趙耀。他沒怎麼變，臉上的稚氣退了幾分，更有俊秀青年的英氣了。他上下打量了一番還沒來得及換掉表演服的魏聞，說：「不好意思，沒有提前跟你打招呼就來了，只是想給你一個驚喜！」說完他笑了。魏聞注意到了，他望著自己的眼神裡有掩藏不住的驚喜。

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魏聞去換了衣服，然後帶著趙耀，去了學校對面的美食 一條街吃飯。趙耀說他坐了最早一班的高鐵，剛一到魏聞的學校，就聽說有藝術節。他說：「幸虧我提前來了，否則怎麼能看到你跳舞！真是不敢認了。」趙耀眼睛裡放著光，「沒想到你的舞跳得這麼好。高中的時候，你不顯山不露水的。」

魏聞笑了笑，什麼也沒說。高中的時候，身邊有個魏文靜，她只能什麼都不是。

「你去過外院嗎？」魏聞問他。

「知道在哪，但是沒有進去過。」

「我們學校大門口有直達的公交車，吃完飯就可以去。」魏聞說，「不過要不要先給魏文靜打個招呼，直接去恐怕不太好吧！萬一她不在呢？」

「也不用這麼著急吧。」趙耀笑著說，「咱們倆也好久沒見了。對了，我今天提前來也沒有告訴你，現在還不是和你坐在一起吃飯了。」

「你還是這麼有自信。」

「我了解你啊。」魏聞聽見趙耀這麼說。她的心裡一時間湧上一股說不出的滋味。

這句話趙耀以前也對她說過。只是現在的心境與之前，早已經大不相同。

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魏文靜剛一到七中，就有很多不怕死的男生出頭來追求她，送花、送巧克力、遞情書，無非都是一些青春期莽撞男孩的把戲。魏文靜家庭條件一直很好，她從不缺零用錢，自然不把那些小恩小惠放在眼裡。

誰也不知道趙耀是怎麼做到的，但當眾人反應過來怎麼回事的時候，他已經和魏文靜出雙入對了。一對璧人走在學校裡很是吸睛。魏文靜這個人很傲，據她說，她從小跟著白手起家的父母搬了很多次家，每次剛在一個新學校裡交到好朋友，就差不多要換去另外一個學校了。經歷過這些的她早早的就學會了不會對周圍的人太熱情，對友情也沒有什麼期待，這也算是對自己感情的一種保護。

魏聞當時和她是同桌。魏文靜得知她的名字以後，也吃了一驚。同姓不算，名字的音也一樣，而且好巧不巧的是，魏聞的小名是「婧婧」，這下又對上了一個。這不能不說是緣分。

魏聞本來對魏文靜還有隱隱的敵意和戒備，但日子久了，也覺得魏文靜的心眼其實並不壞，也沒有刻板印象裡校花的不可一世。只是追求她的人太多了，連外校的男生都會在放學路上堵她，真的很煩。而趙耀在某種程度上，是把她從這種煩惱裡解救出來的人。

魏聞記得自己有一次問魏文靜：「你喜歡趙耀什麼？」

魏文靜沒有直接回答，反而笑著說：「我喜歡他，也喜歡你。來七中以前，我沒想過自己能交到朋友。」

她的笑太甜了，讓魏聞的心裡一動。她是真的好看、是真的美，再這樣一笑，又有誰會不喜歡呢？

有段時間他們三個人經常在一起，上學、放學、課間休息，三個人都湊在一起有說有笑。魏聞明白，他們三個人裡，那兩個才是真正的快樂的。自己於他們而言，是朋友不假，但更多的是在老師、家長前的掩護罷了。

據說趙耀和魏文靜出雙入對後不久，就有好事的學生跑到教導主任那裡告狀，說趙耀和魏文靜早戀。班主任也分別叫了他們兩個人談話。趙耀是班裡的理科尖子生，魏文靜的成績也不差，英語尤為突出，是課代表。三個人裡只有魏聞的成績平平，名次也只是勉強中上。她記得趙耀對她說過，她給人的感覺像香草。平淡卻讓人舒服、平靜。

平淡、平靜。平淡也就是乏味無趣，平靜也就是毫無漣漪。魏聞在夜裡反覆琢磨著趙耀的話，在黑暗裡默默流下傷心的眼淚。

是的，她一直喜歡趙耀，也一直掩藏得很好。魏聞的爸爸和趙耀的爸爸是在同一個系統裡工作，雖不能算是同事，但兩家人也都認識。趙耀從小就調皮搗蛋，魏聞小的時候只覺得他有趣，可他漸漸在魏聞默默地關注裡，長成了一個面容俊朗的少年。魏聞知道自己只是平庸之輩，微胖，五官生得一般，牙齒也不夠整齊，學習成績更是不夠出挑，是落入人群中，就會立刻被埋沒的人。而趙耀從初中時代開始，就是女生們關注的對象，到了藏龍臥虎的七中，也算是帥哥裡的佼佼者。

她明白他們之間的差距，所以她什麼都沒有說、什麼也沒有做。趙耀和魏文靜成為一對的時候，她只是在沒人看到的地方獨自傷心。（二）