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殺死星河（四九）

桑文鶴

縮在媽媽懷裡的耿陽這個時候說話了，他問：「小河哥哥在哪裡？他把所有的吃的都給我了，他說他肚子疼、頭暈，想休息一下，然後就睡著了。」

耿媽媽不解地問：「誰是小河哥哥？」

民警把耿爸爸帶到一邊，說當時發現耿陽的時候，耿陽是跟著這個被他稱呼為「小河哥哥」的人的。現在具體是什麼情況，還沒有搞清楚。

不明所以的耿爸爸口氣憤慨地問：「那個叫小河的人在哪，是不是就是他拐走了我們家的孩子？」

民警說：「人還在醫院裡輸液，還沒醒。看他的樣子瘦瘦小小的，也就十三、四歲的樣子，而且一身是傷，我覺得可能性不大。」

「那陽陽怎麼會和他在一起？」

「具體的情況，還是得等我們調查清楚以後才能了解。這邊呢，需要你們家長配合我們做一個親子鑑定。這是必須要有的法律流程，等結果出來以後，你們在文件上簽字，孩子就可以跟你們回家了。」

加急的鑑定要五個小時。這五個小時裡，耿陽在與警察叔叔、阿姨的對話裡，慢慢地說出了一些他們想要的線索。

這一個月裡，他一直和一個叫九叔的人在一起。九叔的家裡除了小河哥哥以外，還有另一個小恆哥哥。九叔很凶，會經常打小河哥哥，但對小恆哥哥很好。耿陽不喜歡小恆哥哥，因為小恆哥哥對他很厲害，還打過他。但小河哥哥對他很好。這次小河哥哥是趁九叔睡著的時候，偷偷帶著他出來的。（四九）

警察 親子

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