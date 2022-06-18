某個地方，晚上十一點（四）

芳子不解地看著秋子。

「你不一定會馬上明白我說的話，但是也許你以後會明白。我說的只是自己的經驗。」

芳子說：「奇怪，我覺得我可以信任你。我從不告訴別人這些事情，就連我的朋友我都不說。」

「我很榮幸。」

「我很小的時候，就對自己承諾過，我會把初吻留給我愛的人。但我卻把初吻給了我在中央公園 隨便遇到的一個人，他叫強尼。那天我們都很傷心，碰巧坐在同一個長凳上。他剛剛失去母親，我剛剛失去父親。」

「沒有意外的相遇。也許你真心愛過強尼呢？哪怕只是一瞬間？」

「我沒這麼想過。」

「如果你對自己的生活不滿意，那就再仔細看看，往往會有新發現。」

方子點頭笑了笑。

「所有的承諾都早已兌現。」秋子抬頭仰望天空，「假如一個承諾沒有兌現，那它從一開始就不是個承諾。我們唯一能守住的承諾就是真實對待自己，但這並不算是一個承諾。我們只能拖延、否認和曲解它。我們對承諾所做的只有這些，以至於承諾往往成了旨在監禁的藉口。我們是自由的。」

芳子站在陽台上，身邊有秋子陪伴。人行道的櫻花樹在晴朗的夜空下搖曳。她感到微風拂過她的臉龐，星光傾瀉滿所有的空間。

芳子心想：莫非這就是我一直在尋找的東西？如此簡單，如此平靜，如此溫柔，如此完美。

6 巴黎

伊凡無法理解查理臨死前對她述說的那個夢。

但不知為何，她相信查理知道那天即將死去。（四）