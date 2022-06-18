她說：「西方人不可靠，調查記者不安全。」我的父親剛過世，我就和母親大吵一架。我一輩子都不能原諒自己。

我沒有和羅恩分手。羅恩經常去出差，我忙乎於我的博士論文，我就要畢業了。那年夏天，我外出職業面試 的時候，出乎意料地撞見了羅恩。在波斯飛機場 的候客廳裡，在熙攘的人群中，我看到羅恩和一位女人親吻，身邊還有三個小孩，他們叫她媽媽、叫他爸爸，他們搶著和他親吻擁抱。他嫻熟地把最小的女孩放在肩上，牽著男孩、擁著女人快樂地走出了我淚眼模糊的視線……

我選擇了中部小城裡的一個大製藥廠的研究職位。我從來沒有和羅恩提過這件事。告別時，羅恩幾次說有話對我說，都被我打斷，我裝作很嚮往未來的樣子。那是我的自尊也是我的愛。我們的相愛雖然不是我先表白，後來卻是我更主動更愛他。我崇拜他、信任他，我比他年輕了很多，卻不知道具體幾歲……

我工作了兩個星期以後，才發現已經懷孕了兩個月。我母親不同意我生下孩子，她對我說：「我真後悔當初沒有決絕果斷地阻止你和羅恩的交往。這次絕不能再犯同樣的錯誤了。你不能生下那個洋騙子的孩子，你不能做單身未婚母親，這在我們中國才是大逆不道的。你不要相信西方人那一套，打胎在我們中國不是殺嬰，不打緊。為了你好，我要對你決絕地說，想認我這個母親，就不要孩子。你不怪他，那就怪我吧。我是為你好，為了你的幸福……」我們又吵架了，比上一次更凶。這一次，我一點不後悔。

紅紅的鼻血不停地滴落在媽媽的筆記本上，像破碎的心瓣。（一六）