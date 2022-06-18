顏寧儀／圖

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魏聞第一次注意到台下有趙耀，是在第二首歌的副歌部分。學院裡搞藝術節，魏聞和系裡其他兩個女生湊在一起，搞了個唱跳的女子組合。一個學編曲的學長幫著她們剪輯了音樂，把三首快歌揉在一起。三個女孩一起參與編舞，又練習了半個多月，這個節目終於像了點樣。一上台，剛一亮相，跳了幾個動作，台下就起了掌聲，有幾個男生更是跳起來叫好鼓掌。魏聞光聽聲音就知道，其中的一個人是唐智彥。那人追她有小半年了，魏聞早就對他表明了態度，可他還是百折不撓。

大概從大二開始，圍繞在魏聞身邊的追求者就多了起來。他們中並沒有讓魏聞心動的人，所以對於他們，她的態度都很一致。她明確地表示，自己對他們沒有興趣，也從不接受他們的禮物。

久而久之，大部分的追求者都堅持不下去了，有的放棄、有的把注意力轉移到了新的目標上去，只有這個唐智彥，依舊熱情不減。他對魏聞說他會繼續努力，但不會對她造成困擾，他說希望她有一天終能習慣，並接受身邊有自己的生活。

隨他去吧！魏聞一邊想著，一邊繼續注意著表情管理。台下拿出手機 拍照錄像的人不少，她可不想被人拍到自己微微走神、表情怪異的照片。一個個被方塊手機擋住臉的觀眾裡，卻有一個人笑得燦爛。魏聞在又一次轉身的時候，特別注意了一下，目光對上那個人的時候，那人的笑似乎頓時更明媚了幾分。雖然幾年未見面，但魏聞還是認出來了，那是趙耀。

有那麼一秒，她感到自己有點慌亂，可是很快就調整了情緒，跟著兩個隊友一起完成了剩下的表演。她沒再看向趙耀的方向。

最後一個定格動作也做完的時候，台下掌聲雷動。魏聞的餘光裡，趙耀也一直在鼓掌，只是魏聞看不清他臉上的表情。

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趙耀是大概一個星期以前，聯繫上魏聞的。高中畢業以後，大家天各一方，和魏聞保持聯繫的同學也只有高三時候的同桌。有一天老同桌突然發消息問魏聞，說：「趙耀問我要你的聯繫方式，我可以給他嗎？」

魏聞問：「你知道他找我有什麼事嗎？」

老同學回：「他沒明說，但好像跟魏文靜有關吧。對了，你和魏文靜還有聯繫嗎？」

那條微信 魏聞一直沒回，一直拖到了第二天，她才回覆老同學：「趙耀如果還要我的聯繫方式的話，那你就給他吧！」老同學發來了一個「OK」的表情包。

幾個小時以後，一個頭像是大海的微信號發來了交友申請，申請留言就四個字，「我是趙耀。」

魏聞故意晾了他半天，寢室熄燈前才通過了他的申請。然後她立刻把手機調成了免打擾模式，放在枕頭下就轉身睡去。為了藝術節的表演，她每天上課之餘，還要練幾個小時的舞，累得要命，不一會就睡著了。

一夜無夢。

第二天一早，鬧鈴一響，魏聞摸到手機一看，上面果然有好幾條未讀的微信。點開，有三條是趙耀發的，分別是：「魏聞你好，我是你老同學趙耀。」

「好久沒聯繫了，你一切都好嗎？」

「這麼晚了還打擾，是我的不對。你什麼時候有空了，給我回個消息，我有事想問你。」

魏聞回覆了三個字：「什麼事？」

手機那邊的趙耀也許也處在正醒來，躺在床上看手機的狀態，他很快就回覆：「你有魏文靜的消息嗎？」

魏聞的心裡微微一顫，果然還是為了魏文靜。

她回覆趙耀說：「很久沒見她了，過年的時候在網上聊過幾句，只知道她在外院上學。」

趙耀回覆：「謝謝你。」

她點了回覆框，想發一個笑臉，可是想了想，還是算了。

中午去食堂吃飯的時候，趙耀又發過來一條：「你覺得如果我現在想再次追求魏文靜，還有機會嗎？」

為什麼要問我？魏聞想。她嘆了一口氣，發過去一條：「不試一試，怎麼知道。」那邊很快回覆：「你說的對，不管怎麼樣，都要試一試。」

「加油。」魏聞按下發送鍵，在心底啞然失笑。放下手機，她一時間有點走神，那些在慶城七中的日子又撲面而來。

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幾年前的慶城七中裡，沒有人不知道大美人魏文靜，她就是「花容月貌」的真人解釋。她太耀眼了，以至於高一四班的班草趙耀在她跟前，也有些許的自卑之感。

她在高一下學期的時候，跟隨做生意的父母一起轉學來到七中。升入高三那年，父母幫她辦好了出國手續，她直接去了澳洲 讀書。至於後來到底發生了什麼，沒有人能說得清楚。只是在魏聞和趙耀升入大學的秋天，有人在慶城的一所補習高中裡又見到了魏文靜。有人說魏家的生意遇到了麻煩，無法再負擔魏文靜留學的費用，所以她只能退學回國，參加國內的高考。

後來，她考上了外語學院的英文系。那個時候分別去了兩所城市的趙耀和魏聞已經升入了大二，魏文靜成了低他們一屆的學妹。

關於魏文靜的現狀，魏聞知道的也就只有這麼多了。接下來的幾天裡，趙耀時不時就會給魏聞發來信息，有的是在追憶往昔，但萬變不離其宗，話題還是圍繞著魏文靜。（一）