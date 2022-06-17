曹正河在醫院裡，昏迷了整整一天一夜。大夫說他有嚴重的營養不良外加脫水，要是再耽擱半天，恐怕就有生命危險。倒是那個小的，一覺睡醒後就說自己餓了。

警察 阿姨問他叫什麼名字，他說他叫耿陽。問他家住在哪裡，他說三號樓。又問他：你爸爸、媽媽叫什麼名字？孩子傷心了，眼睛裡泛著淚花。民警繼續問：你想不想你的爸爸、媽媽？聽到這句話，孩子再也壓抑不住害怕不安的情緒，放聲大哭起來。

兩個小時後，得知消息的耿家父母從堇城趕了過來。他們是一對教師夫婦，五歲的耿陽是他們的獨生子，孩子是一個月之前跟著姥爺出門玩的時候丟的。這一個月以來，他們全家過著人不人、鬼不鬼的日子，夫妻兩個，外加雙方的老人，還有全體親屬出動，把堇城和周邊所有的地界都找了個遍。弄丟孩子的姥爺更是懊惱不已，急火攻心，犯了心臟病 ，在醫院裡住了半個月。要不是家人阻攔，剛出院的第二天，他就堅持要出門貼尋人啟事。

耿媽媽一見到耿陽，就一把摟住號啕大哭了起來。耿爸爸站在她身後，給民警下了跪。民警趕緊扶他起來，他一把鼻涕、一把淚地告訴民警，他們夫妻倆本來已經決定，要雙雙辭去工作、賣掉房子，就算是要上天入海，也要把孩子找到。

民警告訴他們，是一對卡車司機夫妻發現的孩子才報的警。兩對夫妻見面以後，耿爸、耿媽又是千恩萬謝，耿媽不停地掉眼淚，司機的老婆也忍不住哭了，說她想起了自己家裡六歲的女兒。（四八）