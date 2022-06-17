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媽媽病危（一五）

李盈

他是生長在西班牙的英國人，叫羅恩。我在M大學讀博士時認識他。那時，我習慣每周六到DC的波多馬克河邊一邊讀書一邊放鬆，而他也總在同一時間去同一地慢跑。有一次，他不小心，把水杯掉了，滾到一旁草地上讀書的我的邊上……請原諒，做為媽媽，我不便將浪漫的細節寫給女兒看……可以說我們是一見鍾情，就像你愛上德華一樣的。他是新聞聯社的調查新聞記者，得過普立茲獎。

我簡直不相信我自己的眼睛，窗戶緊閉的房間過於昏暗，燈光下的媽媽的文字疊影重重。我拉開百葉窗，刺眼的白光無聲而入，我要看清媽媽的文字。

你在大學《人文》雜誌發表的所有文章我都讀了。你和學校新聞系的同學、老師一起合作寫了「環境污染與人的記憶」的科學調查新聞報告，並獲得西格瑪新聞獎。我為你驕傲的同時，也不禁驚嘆「基因弄人」。你畢業的時候拿到新聞和認知專業雙學位，但沒有繼續上醫大，卻接受WIJ這個非營利新聞機構的工作，我不吃驚了。好的醫生醫人，好的記者醫社會。你長大了，可以選擇你的事業和生活。你沒有告訴我，我能理解，就像我一直想跟你說說你的身世和許多的事，卻總也開不了口。我謝謝你的耐心，我知道你一直在等我，就像我一直在等你一樣。不合時宜地洩祕密隱私並不一定能拉近彼此的距離，畢竟有的祕密會很傷人的。

那年我的父親去世了。追悼會後，我告訴母親，我和羅恩很快就會把她接到美國，她不會孤單的。我母親卻急了。她不同意我和一個外國人談戀愛，更為這位外國人的專業感到不安。（一五）

隱私 英國

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