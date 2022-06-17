某個地方，晚上十一點（三）

阿普航空／圖

查理來自美國的富裕家庭，本來到英國 學建築，後來繼承父業成為茶商。直到很久以後，他才將這件事告訴秋子。

「謝謝你請我喝茶！我可以回禮，給你當一天的嚮導。」查理提議。

秋子和查理一邊瀏覽倫敦，一邊給彼此講述自己的過去。

他們以為，自己是因為著迷過去的精彩故事而墜入愛河，或者因為鬆綁過去的繩索而依然墜入愛河。

但實際上，他們早在對彼此傾吐自己的過去之前，就墜入愛河。

愛不受時間束縛，因此被時間雕琢的過去完全不能影響真正的情侶。

查理和秋子形影不離地走遍倫敦。

晚上十一點，他們回到大本鐘下，兩人相遇的地方。

「我們明年再回來吧！同一時間、同一地點。」秋子說道。

查理拉著秋子的手道：「雖然你沒問，但我必須告訴你，我有一個未婚妻。我不知道明年回來時，我是否已為人夫。」

「沒關係。」秋子點點頭，緊緊握住查理的手說：「無論如何，我們都回來吧！」

許多年過去了。查理和秋子每年都在大本鐘見面，同一天、同一時間。

但是今年，查理沒有出現。

秋子等到了晚上十一點，知道她明年不會再來了。

秋子想起查理的話：「大本鐘的時鐘計算著時間，大本鐘裡面的鐘卻訴說著永恆。當你從高處俯看世界，一切都顯得渺小而微不足道，卻又如此美麗。」

每一個鐘聲都像開始、像結束，無始無終，不停迴盪。

兩人初次見面那一天，查理曾經送給秋子一個大本鐘模型的茶罐。

「這是倫敦最好的紅茶。」查理說。

大本鐘模型的茶罐，鐘面上的指針永遠指著十一點。

今天早晨，查理去機場 之前，告訴了妻子他昨夜做的夢。他想把這個夢說完之後再出發。

我在一家義大利 餐廳用餐，吃著、吃著，餐廳突然變成歌舞廳，出現一個舞台。

某個劇團進場表演一齣音樂劇，演員們看起來都非常機械化，沒有任何情感。

雖然台上的人都穿著花俏的服裝，也有現場樂隊伴奏，但是內容枯燥乏味，完全無法吸引我。

坐在我左邊的一個女孩問我對這齣戲的看法。我告訴她我的想法之後，我知道她笑了，雖然我沒有看到她的臉，也沒有聽到笑聲。

我感覺到女孩的呼吸靠我越來越近，最後她的嘴唇碰到了我的臉頰。那一瞬間對我的衝擊，比整個表演，舞台上所有的聲、光、舞和台下的掌聲及喊叫都強大，我好像被閃電擊中了。

台上的戲突然中斷，歌舞廳變回了餐廳。

我和那個女孩一起走到街上。我不知道她長什麼樣子，只感覺到她在旁邊，像一個魂魄。

我們似乎離碼頭很近。空氣中瀰漫著海洋的味道。

夜色昏暗，月光灑在鵝卵石上，只夠照亮一小段路，稍遠一點的地方都罩在濃霧裡。

我發現街上有一個骨董商。

他在路邊擺出一個雙層的透明背包，裡面有一個壞掉的鐘和一條褪色的金鏈條。這兩個物件看起來像是從海裡撈出來的海難品。

我不知道這兩件東西有何價值，問了賣家。他沒有解釋，只是向我表示，它們確實很有價值。

骨董商和女孩一樣，像個隱形人，卻有強烈的存在感。

我看著時鐘和鏈條，正準備仔細端詳，突然就退出了夢境。

我想，時鐘的目的是測量時間。那麼當它停止計算時間之後，還有什麼要做的呢？也許，它是因為意識到時間不存在而停止了工作？

假如有人被鎖鏈上的黃金束縛了，當金子脫落時，他也失去了被束縛的理由。假如有人被鏈條束縛，當他不再視其為鏈條時，他也就釋放了自己。

歌舞廳裡的節目就像世界上所有的噪音，燦爛奪目但毫無意義。女孩和骨董商彷彿來自另一個世界，做為使者來到這裡拜訪我。它們安靜而微妙，但無限強大。

查理說到這裡，心臟突然爆裂。

他沒能坐上飛機，但是他知道他去了大本鐘，見到了秋子。

大本鐘模型的茶罐，鐘面上的指針永遠指著十一點。

從那天起，秋子再也沒有喝過紅茶。

5 京都

秋子回到京都時，櫻花還在盛開。

秋子看著櫻花在風中翩翩起舞，揚起又飄落。

「失重墜落好比飛翔。」她喃喃自語，感覺心裡的重量減輕了。

晚上，秋子去了一家露天酒吧，在陽台上坐下來吃晚飯。

她向街上望去，看到一對夫婦帶著孩子上車回家。

隔壁坐著一個叫芳子的女孩，滿臉愁容。顯然她也看到了街上發生的事情。

「有些人只想結婚生子。」芳子說。

「你想要更多，是不是？」秋子看看芳子。她皺著眉。

「不，我實際上想要更少。我不想要家庭。我不要丈夫、不要孩子。但這也許不是更少，而是更多。」

「你想要刺激？」

「不知道。愛？」

「愛都是一樣的，但是有許多形式。一個沒有丈夫和孩子的人可以和有他們的人一樣幸福。愛像陽光一樣，灑在所有人身上。」

「我經常感受不到。」

「所以，當你認為你感受到它時，你便想抓住它。」

「是的，我要承諾。但是當我試圖守住承諾時，我感到痛苦。當我試圖讓其他人守住承諾時，最終總是徒勞。」

「親愛的，不要對自己太苛刻。你已經吸取了教訓，對自己溫柔一點。」

「我從來不想開展一個無法完成的項目，或者進入一段即將結束的關係。」芳子嘆了口氣，「我在暑期學校時，同學們都在約會。我不明白為什麼要在一起兩個月，然後分開。」

「關係不會結束。關係就在那裡，你不必以開始和結束來看待它。」（三）