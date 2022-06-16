當時正是拂曉，周圍很靜，路上也沒幾輛車。夫妻倆本來正聊著天，可妻子覺得自己有點犯睏，又不想睡，就把車窗搖下來想吹吹風，卻隱約聽見了像是有小孩子大哭的聲音。丈夫檢查了一下，他們後面沒車，就稍稍放慢了車速，果然離那個聲音越來越近。

妻子一度懷疑是不是自己聽錯了，可她從窗戶裡望出去，就看見路邊的田裡像是躺著一個人，那人的身邊還有一個大哭的小男孩。妻子驚慌地叫丈夫趕緊停車，丈夫說高速公路不能停車，妻子掏出手機 報了警。他們又開了一段路，在最近的一個服務站停了車，等著前來出警的警察 。

警察趕到後，夫妻倆坐著警車，回到了他們聽見孩子哭的那個路段。已經沒有孩子的哭聲了。

妻子指天誓日地說：「絕對不會錯！我家裡也有個六歲的孩子，我自己一把屎、一把尿地帶大，對孩子的哭聲特別敏感。當媽的都聽不得孩子哭。」而且她確定，聽到的哭聲是孩子害怕或者痛苦時會發出的哭聲，不是耍賴鬧脾氣的那種。

民警把車停在緊急車道上，打開應急燈，然後兩名民警都下車去找。順著卡車司機妻子指的方向，來來回回地走了好幾遍，終於發現了田裡躺著一大一小兩個人。

民警趕緊過去查看，兩個人都還有氣，大的那個臉上、胳膊上有瘀青，手上有不少舊傷口，看起來像是暈過去了。小的那個看起來倒是沒什麼大事，應該只是哭累了睡著了。警察把自己的衣服脫下來，給孩子蓋上，趕緊聯繫了救護車。（四七）