我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

殺死星河（四七）

桑文鶴

當時正是拂曉，周圍很靜，路上也沒幾輛車。夫妻倆本來正聊著天，可妻子覺得自己有點犯睏，又不想睡，就把車窗搖下來想吹吹風，卻隱約聽見了像是有小孩子大哭的聲音。丈夫檢查了一下，他們後面沒車，就稍稍放慢了車速，果然離那個聲音越來越近。

妻子一度懷疑是不是自己聽錯了，可她從窗戶裡望出去，就看見路邊的田裡像是躺著一個人，那人的身邊還有一個大哭的小男孩。妻子驚慌地叫丈夫趕緊停車，丈夫說高速公路不能停車，妻子掏出手機報了警。他們又開了一段路，在最近的一個服務站停了車，等著前來出警的警察

警察趕到後，夫妻倆坐著警車，回到了他們聽見孩子哭的那個路段。已經沒有孩子的哭聲了。

妻子指天誓日地說：「絕對不會錯！我家裡也有個六歲的孩子，我自己一把屎、一把尿地帶大，對孩子的哭聲特別敏感。當媽的都聽不得孩子哭。」而且她確定，聽到的哭聲是孩子害怕或者痛苦時會發出的哭聲，不是耍賴鬧脾氣的那種。

民警把車停在緊急車道上，打開應急燈，然後兩名民警都下車去找。順著卡車司機妻子指的方向，來來回回地走了好幾遍，終於發現了田裡躺著一大一小兩個人。

民警趕緊過去查看，兩個人都還有氣，大的那個臉上、胳膊上有瘀青，手上有不少舊傷口，看起來像是暈過去了。小的那個看起來倒是沒什麼大事，應該只是哭累了睡著了。警察把自己的衣服脫下來，給孩子蓋上，趕緊聯繫了救護車。（四七）

警察 手機

上一則

給母親的信

下一則

厲害的爸爸

熱門新聞

范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00
芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00

下一句，我懂

2022-06-09 02:01
吳孟芸∕圖

夜間的課堂

2022-06-09 02:02

肥瘦人生

2022-06-11 02:02

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚