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舞衣（五）

蕭景紋

讀了內容，才記得這是她從前在委內瑞拉的女病人，政治動盪後逃離家鄉，落腳在歐洲。疫情蔓延後，憂鬱症復發，在異鄉孤單無助，於是找到臉書上的她，請求救援。

有種他鄉遇故知的溫暖，她大方地答應線上諮詢，利用小孩學校上課時間，和對方透過視訊談了許久。她像朋友也像導師，多年未用的專業知識瞬間便回到腦海裡，侃侃而談，盡心開導對方。下線後，她有種久違的愉悅，覺得從前那個自己又回來了。

她並沒有期待報酬，只是純粹想幫忙。沒想到對方越洋匯錢過來，感謝她的諮詢，希望約定下次療程。她很意外，後來想這是生意交易，便不推辭了。

漸漸的，她收到更多病人的要求，一些是流蕩到世界各地的舊識，一些是陌生人，尋找著西班牙文流利的心理醫生。在美國沒有執照、多年來無法工作的她，沒想到一場疫情，讓她成為炙手可熱的專家，很快在社交媒體出了名，時間供不應求。

每天將兩個孩子在電腦前安置好、開始一天的學習後，她就把自己關在書房裡，現在改為辦公室，專業地為世界各地的病患諮詢。窄小的生活圈，從原本海邊小鎮的房間裡，迅速地擴張到整個世界，連她自己都想像不到。

有了事業，孩子對她的眼光也不同了。他們好像知道媽媽不再是屬於他們的用品，可以不理他們，選擇轉身光彩地面對全世界。於是孩子的語氣客氣了，開始對她說「請」和「謝謝」，先生也對她刮目相看。她欣然接受這一切變化。

生活腳步緩慢下來，世界變大了，心態也放寬了。從小習舞的她，到了美國後一直沒有機會重新穿上舞鞋。（五）

疫情 臉書 憂鬱症

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