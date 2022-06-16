我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

媽媽病危（一四）

李盈

睡覺是暫時的死亡，沒有痛苦。時間和痛苦都會輸給死亡。

我帶來的安眠藥、暈車藥、過敏藥，任何有鎮定作用的藥全部用完。我要求快遞的安眠藥，被老阿姨掌握著，每天只給餵我兩顆。

媽媽在聚光燈下離去。我害怕光，那刺眼喧嘩的白日；夜晚的黑暗裡，電腦裡的愛德華是我的生命稻草。

我得到回家隔離的綠碼時，媽媽的追悼會已經開了。我在手機上看到沫姨傳來追悼會視頻。每一個人都穿著暗色西裝，戴著N95口罩，我想拔下你們的口罩、撬開你們的嘴，看看有沒有那位夜半電話人，可是我從來沒有見過他呀。

媽媽的公寓雪白刺眼，我關閉了百葉窗。我還要在這裡自我隔離七天，才可能有綠碼去機場，才能回到我的愛德華身邊。我已經身心俱疲了。

母親的床仍然有母親的味道，母親的手機沒有生命地躺在床頭櫃上，Password還是我的生日加100，我讓它充電。床上的枕頭潔白齊整，藍邊的是媽媽的、白邊的是我的，那還是我大前年送給媽媽的。我把頭深埋在媽媽的枕下。不知哭睡了多久，醒來時，我在白邊枕頭下摸到了筆記本和筆。我知道媽媽和我一樣有睡前記事的習慣。

11

女兒，我很想抱抱你。今天醫生告訴我，我的乳腺癌擴散了。新冠期間，我們的距離不僅是白天黑夜了，還有太多的未知。對不起，女兒。初診的時候沒有告訴你，那時候，雖然武漢已經解封，義大利、西班牙卻大難臨頭，美國山雨欲來。我不想讓你有更多的擔心……

你從來沒有問過你的爸爸是誰，但我知道你是在乎的，你是那麼的希望媽媽和傑西叔叔在一起……你的爸爸也是亞麻色頭髮、灰藍眼睛，帥氣英俊。（一四）

口罩 手機 義大利

上一則

給母親的信

下一則

厲害的爸爸

熱門新聞

范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00
芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00

下一句，我懂

2022-06-09 02:01
吳孟芸∕圖

夜間的課堂

2022-06-09 02:02

肥瘦人生

2022-06-11 02:02

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚