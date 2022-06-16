睡覺是暫時的死亡，沒有痛苦。時間和痛苦都會輸給死亡。

我帶來的安眠藥、暈車藥、過敏藥，任何有鎮定作用的藥全部用完。我要求快遞的安眠藥，被老阿姨掌握著，每天只給餵我兩顆。

媽媽在聚光燈下離去。我害怕光，那刺眼喧嘩的白日；夜晚的黑暗裡，電腦裡的愛德華是我的生命稻草。

我得到回家隔離的綠碼時，媽媽的追悼會已經開了。我在手機 上看到沫姨傳來追悼會視頻。每一個人都穿著暗色西裝，戴著N95口罩 ，我想拔下你們的口罩、撬開你們的嘴，看看有沒有那位夜半電話人，可是我從來沒有見過他呀。

媽媽的公寓雪白刺眼，我關閉了百葉窗。我還要在這裡自我隔離七天，才可能有綠碼去機場，才能回到我的愛德華身邊。我已經身心俱疲了。

母親的床仍然有母親的味道，母親的手機沒有生命地躺在床頭櫃上，Password還是我的生日加100，我讓它充電。床上的枕頭潔白齊整，藍邊的是媽媽的、白邊的是我的，那還是我大前年送給媽媽的。我把頭深埋在媽媽的枕下。不知哭睡了多久，醒來時，我在白邊枕頭下摸到了筆記本和筆。我知道媽媽和我一樣有睡前記事的習慣。

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女兒，我很想抱抱你。今天醫生告訴我，我的乳腺癌擴散了。新冠期間，我們的距離不僅是白天黑夜了，還有太多的未知。對不起，女兒。初診的時候沒有告訴你，那時候，雖然武漢已經解封，義大利 、西班牙卻大難臨頭，美國山雨欲來。我不想讓你有更多的擔心……

你從來沒有問過你的爸爸是誰，但我知道你是在乎的，你是那麼的希望媽媽和傑西叔叔在一起……你的爸爸也是亞麻色頭髮、灰藍眼睛，帥氣英俊。（一四）