某個地方，晚上十一點（二）

阿普航空／圖

2 紐約

那天晚上，姍姍和傑瑞的同事們共進晚餐後，和傑瑞一起回到家。

姍姍離開台灣的時候還很年輕。她並沒有遠大的理想和抱負，只是有了隨波逐流的機會，便毫不猶豫地跳進了眼前出現的第一艘船。

姍姍上了船，才發現自己很想逃脫一種迷茫的感覺，卻陷入更深一層的迷茫。

姍姍到了美國，在大學畢業之前，就和她的教授結婚了。

她很快就厭倦了婚姻，在厭倦中懷了孕、在厭倦中生下孩子、在厭倦中把孩子養大、在厭倦中陪著丈夫出席各種餐宴、在厭倦中繼續迷茫。

「我不能再這樣下去了！」姍姍對傑瑞說，「我不能繼續和你在一起。我離開老家的時候，以為去一個新的地方就是答案。當我遇見你時，以為你就是答案。當我們有了孩子，我以為孩子就是答案。但我其實一直沒有找到答案。」

做為紳士和學者的傑瑞問道：「親愛的，你有沒有好好想過，你想要解決的問題究竟是什麼？」

姍姍推開傑瑞，尖叫著跑出房子。

當傑瑞在街上找到姍姍時，她正被抬上救護車。

傑瑞從未向任何人提起這個事故。

他穿梭在紐約的大街小巷，隨時都會想起姍姍。所以他放假的時候，總是選擇離開這座城市。

然而，無論傑瑞在哪個城市，他還是會在晚上漫步時，想起他的妻子。這使他經常避免在天黑之後出門。

傑瑞見到任何女人，都忍不住把她和自己心目中的妻子進行比較。雖然他知道，他其實並不了解姍姍。

傑瑞感到難過，因為他對姍姍說的最後一句話，是一個關於人生觀的問句，而不是對愛的肯定。

有一天，他突然想：也許我該試著自己回答這個問題。

那天，他去了雅典。

3 台北

強尼正想著舞會裡那個長得有點像他母親的女人，計程車司機說話了。

「先生，您是外地人吧？」

「是的。」

「第一次來台灣？」

「對。」

「出差還是度假？」

「我母親的老家在台灣北部的一個小鎮，離台北不遠。」

「哦！」

「我母親嫁給了美國人，我出生在美國。」

「你很幸運。」

「不知道這是否跟運氣有關。」

「有啊！我就沒有母親帶我出國。」

「那有什麼不好嗎？」

「如果我是由不同的母親所生，我可能就不會開計程車了。」

「這不能肯定吧？」

「嗯！」司機通過後視鏡窺視強尼的臉，瞄一瞄他的高鼻子和棕色頭髮。

「我母親從來沒有帶我來過台灣。」

「為什麼？」

「父親說，他們結婚沒多久，母親就開始精神失常。」

「哦！抱歉。」司機試圖改變話題，「你喜歡台北嗎？」

「我只是來台北跳舞，沒什麼特別的印象。明天我就去看看我母親的老家。」

「跳舞？你剛才是從跳舞的地方出來的嗎？」

「對。在紐約，舞會通常結束得更晚。」

「欸！這附近晚上十點以後，就沒什麼熱鬧的地方了。」

強尼想起他在去舞會之前做的事情。他去西門町逛街，看了場電影 ，在西門紅樓喝了茶、在師大附近吃了個披薩餅、在小巷裡來回穿梭，直到舞會開始。

強尼記得父親告訴過他，對於一個台灣鄉下的小女孩來說，去台北就像去紐約、倫敦或巴黎一樣。台北是各種世界交錯的地方，有不同的人說著不同的語言，是人們談論政治、藝術，建造摩天樓、遊行 和抗議的地方，所有令人振奮的事情都會發生。

強尼試圖理解母親的絕望。母親去美國的時候想要什麼？她嫁給父親的時候想要什麼？當她衝出家門口時，想要結束什麼？

強尼渴望找到某種答案，但要回答的是什麼呢？

他想起父親的話：「你究竟想解決什麼問題？」

強尼的思緒又回到了和他跳舞的那個頗像她母親的年長女人。強尼記得她擁抱他的方式，也記得他擁抱她的感覺。

在他記憶中，母親從來沒有抱過他。

「會不會是我記憶有誤？」強尼問自己，「我會不會被自己的記憶所欺騙？」他仔細想想，自己是感受過母親的愛的。無論母親如何表達她的擁抱，畢竟是一種擁抱。

搖籃曲會突然變成尖叫。細聲說話會突然變成啜泣。母親會突然一陣驚嚇，把幼小的強尼放下。但當她抱著強尼的時候，是真情實意的。

「是的，母親抱過我。」強尼閉上眼睛，體會依稀浮現的感受，讓感受慢慢增強力度。

強尼進出舞會，試圖尋求親密的感覺，即使他只能暫時體驗到他想擁有更長時間的東西。

司機再次打斷：「你知道嗎？我曾經去日本留學，成績也不差。我的同學們回來以後，都在大公司找到工作，不是董事就是經理，只有我一個人在開出租車 。你說，這不是運氣不好嗎？」

司機還想說些什麼，但他們已經開到強尼的酒店。

「如果你對你的生活不滿意，可以重新審視一下，再看得仔細一點！」強尼的話主要是說給自己聽的。

他付了車費，跳下車，輕快地走向酒店。

4 倫敦

這是秋子最後一次來到倫敦，雖然她並不知道這是最後一次。

二十年前，秋子和查理在大本鐘相遇。當時，上午十一點的鐘聲正好響起。

查理經過時，秋子正抬頭欣賞著大本鐘。

秋子後退了幾步，舉起相機拍照，踩到了查理的腳。

秋子說要請查理喝茶表示歉意，查理帶她去了一家他父親開的茶館。

到了茶館，秋子發現這是她寫在本子裡，準備拜訪的倫敦景點之一。（二）