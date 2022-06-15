曹慶忠的臉色在一秒鐘之內驟變，他沒說什麼，拽著身邊不明所以的李靜容，跟著那個來傳話的人，一起快步離開了禮堂。

領導的總結發言完了，主持人說，下面有請獲獎人曹正星同學。曹正星站起來，在掌聲裡一步一步地走到舞台中央。他從領導的手裡接過獎狀和證書，然後保持姿勢，讓台下的攝像師拍照。他不知道自己有沒有在笑，他也不確定主持人接下來是否還說了什麼別的，他的心慌得厲害，握著獎狀的手也在微微地發抖。

他望向台下，鼓掌的人少了兩個。只剩下兩個空空的座位，在前排的中央，像兩顆門牙被打掉後留下的黑洞。

大會一結束，他就迫不及待地去找自己的父母。正巧麒城刑警隊一名姓李的刑警也在找他。見了曹正星，他神色激動地說：「曹正星同學，告訴你一個好消息，你的弟弟曹正河被我們找到了。他現在正在醫院裡，你的父母已經趕過去了。」

曹正星的心裡升騰起火山噴發 那一刻般巨大的震驚，他說不出話來，只是一刻也不敢耽擱地跟著李刑警走。他坐進李刑警的車子裡，一路上都沒有說話。他其實真的很想知道，插著二十根燃燒著的生日蠟燭的蛋糕，究竟會是什麼樣子的。他知道他是再也不會有機會見到了。

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十六歲的曹正河是在五天前，被人發現暈倒在麒堇高速公路旁的農田裡。當時他不是一個人，身邊還帶著一個看起來五、六歲左右的男童。發現他們的是一個過路的卡車司機和他的妻子。（四六）