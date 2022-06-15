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油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

舞衣（四）

蕭景紋

她花好多心思，只想討好她啊！怎麼知道卡片不能帶去學校？這是什麼規矩？

她覺得自己快瘋了。躲在屋子角落，偷偷掉淚，卻不再錄音了。她不想聽到自己討厭的聲音。

家，成了一個抽象名詞。記憶裡的委內瑞拉，生病了。她多麼希望，不久後的一天，她能帶著兩個小孩，欣喜回到家鄉，不用擔心被土匪綁架、家人生病無法醫療、飢餓時沒有糧食。直到那一天來到，她只能待在美國。這裡不是新家，只是一個落腳的地方。

她看著自己像一朵曾經盛開的花，在異鄉慢慢枯萎、凋零死去。時間緩慢流動，將她緊緊裹著，沒有盡頭……

上天送來的救贖，竟是一場世紀大瘟疫。

那場前所未有的災難，導致了全球多少人死亡。整個世界癱瘓了，卻是她的重生。

學校關閉了，先生仍然得去石油工地。她和兩個小孩避難一樣躲在家裡，數著冰箱的糧食，聽說這個神祕病毒會致命，不敢去超市。遠距離學習是個新名詞，她笨拙地操縱著電腦，一旁女兒冷眼看著，不懷好意地好像等她出糗。

是她想太多了。不過就是個小女孩，沒有那麼多的壞心眼。是她失去了自尊，徹底看不起自己，把別人的眼神都解說為鄙視。她安慰著自己，克服內心恐懼，抑制著鍵盤上發抖的十根手指頭。

電腦學會了，兩個小孩在房間裡，戴上了耳機、關上了門。外來的聲音戛然而止，沒有家長會、遊樂會、生日舞會，她的世界變得異常平靜。內心久久不能平息的騷動沉靜了。

突然的一天，臉書捎來信函。寄信者是個有點熟悉卻一時認不出的名字，發自地於葡萄牙。（四）

石油 臉書

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