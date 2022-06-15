我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

媽媽病危（一三）

李盈

實地調查很辛苦，還會受到威脅。有些國家和地方並不歡迎我們。我的公司發行全球調查報告，每年都有記者得到最榮耀的普立茲新聞獎，也有被暗殺綁架……

我把媽媽寄來的醫學院學費都存在銀行媽媽的退休資金帳戶裡。和媽媽聊天時提到的一些醫學院的事，都是從愛德華那裡聽來的。媽媽，對不起，我欺瞞了你。你快點醒來，讓我跟你慢慢地解釋。

10

在這封閉的小屋裡，最熱鬧的是電視，看到過年快樂的同胞，讓我覺得這隔離的日子，好受一點；最冷漠的是我的手機，總是沒有沫姨和母親的消息；最強大的是我的電腦，公司裝了特別防火牆和VPN，我仍然可以和愛德華交流，我仍然可以工作。

那天我的手機突然響起：「Amy，我是沫姨。我為鎖鏈八孩媽抱不平的時候，批評了當局，大概是過猛了，我的微信被封了。對不起！對不起！給你電話，你卻換了新手機新號碼，真急死了。嗨唷，你媽媽她可能等不及了……」

「不可以！不可以！」我失聲大叫，天旋地轉。

「溶栓不成，今天下午可能要開腦取栓了，手術只有5%的成功率，因為你媽媽兩年前開過刀的乳腺癌，現在擴散轉移了。可是，不開腦，可能只有八小時的生命了……」沫姨說。

「開刀，開刀！會成功的。」我大聲喊叫。媽媽乳腺癌開刀，我怎麼不知道？媽媽，我回來了……媽媽等等我……媽媽呀，媽媽……

我還必須在這裡隔離九天！

媽媽是去化療回來的路上眩暈跌倒了，腦袋碰地。在醫院裡躺了這許多天，半夜醒來時，又摔倒了……那時我正在隔離旅店裡昏天黑地等候睡覺。（一三）

手機 醫學 手術

上一則

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

下一則

《特大號牙刷》系列之二／敢啃鐵的三角牙

熱門新聞

芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00
范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00

下一句，我懂

2022-06-09 02:01
吳孟芸∕圖

夜間的課堂

2022-06-09 02:02

肥瘦人生

2022-06-11 02:02

超人氣

更多 >
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最