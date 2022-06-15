實地調查很辛苦，還會受到威脅。有些國家和地方並不歡迎我們。我的公司發行全球調查報告，每年都有記者得到最榮耀的普立茲新聞獎，也有被暗殺綁架……

我把媽媽寄來的醫學 院學費都存在銀行媽媽的退休資金帳戶裡。和媽媽聊天時提到的一些醫學院的事，都是從愛德華那裡聽來的。媽媽，對不起，我欺瞞了你。你快點醒來，讓我跟你慢慢地解釋。

10

在這封閉的小屋裡，最熱鬧的是電視，看到過年快樂的同胞，讓我覺得這隔離的日子，好受一點；最冷漠的是我的手機 ，總是沒有沫姨和母親的消息；最強大的是我的電腦，公司裝了特別防火牆和VPN，我仍然可以和愛德華交流，我仍然可以工作。

那天我的手機突然響起：「Amy，我是沫姨。我為鎖鏈八孩媽抱不平的時候，批評了當局，大概是過猛了，我的微信被封了。對不起！對不起！給你電話，你卻換了新手機新號碼，真急死了。嗨唷，你媽媽她可能等不及了……」

「不可以！不可以！」我失聲大叫，天旋地轉。

「溶栓不成，今天下午可能要開腦取栓了，手術 只有5%的成功率，因為你媽媽兩年前開過刀的乳腺癌，現在擴散轉移了。可是，不開腦，可能只有八小時的生命了……」沫姨說。

「開刀，開刀！會成功的。」我大聲喊叫。媽媽乳腺癌開刀，我怎麼不知道？媽媽，我回來了……媽媽等等我……媽媽呀，媽媽……

我還必須在這裡隔離九天！

媽媽是去化療回來的路上眩暈跌倒了，腦袋碰地。在醫院裡躺了這許多天，半夜醒來時，又摔倒了……那時我正在隔離旅店裡昏天黑地等候睡覺。（一三）