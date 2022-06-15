某個地方，晚上十一點（一）

阿普航空／圖

1 雅典

帕德嫩神廟昔日的輝煌早已化成廢墟，但它在內外燈火的照明下，光彩奪目，屹立在山頂，對每天如潮水般湧來的遊客不屑一顧，對遊客們的讚譽無動於衷。

它的輝煌並沒有隨著時間的推移而減弱，甚至被燈光放大了，但這份輝煌只存在於它的仰慕者眼中。

如果石頭和柱子能說話，它們會說什麼？它們會關心帕德嫩神廟嗎？它們會在乎人類曾經在神殿裡膜拜什麼神靈，今天又在神殿外崇拜什麼偶像嗎？

遠離帕德嫩神廟，在市中心的一條小巷裡，渴望度假的退休 歷史教授傑瑞走進了一家咖啡 館。

當他在窗邊的桌子旁坐下時，外面下起雨來。

「很及時。」傑瑞自言自語，拿出手帕擦了擦臉上的汗水。

他點了一杯咖啡。

服務員走後，他心想：「我怎麼這麼晚還點咖啡？好比我準備徹夜工作似的！」

傑瑞多年來一直靠咖啡因撐著。他發現這個習慣很難改掉，即使他不再需要熬夜。

服務員端來咖啡時，傑瑞重新點了一杯茴香酒。雅典很多的咖啡館，傍晚時分就轉變成酒吧。

傑瑞望著咖啡和酒出神，等著自己決定喝哪一杯。

一個紅頭髮的削瘦女人走過來，對傑瑞招招手。

「你願意和我在那裡會面嗎？」她問。

傑瑞不認識這個女人，但他沒有問她是誰。他對她的問題不感到驚訝，但是卻對自己的不驚訝感到訝異。

傑瑞搖搖頭。

女人走近傑瑞。

「我不明白。」傑瑞再次搖頭。

她指指傑瑞旁邊的椅子。

「哦！我以為……原諒我的愚蠢！」

「可以嗎？」

「當然，請。」傑瑞拉開椅子，「來杯飲料？」

「好。」女人坐了下來，「我看你這裡有兩杯。」

「隨便挑一個，我都沒碰過。」傑瑞說，「還是，你想喝別的？」

「我喝咖啡。」羅莎眨眨眼。

「你是間諜 嗎？」傑瑞意識到這是一個極傻的問題。

「你認為間諜會告訴你，她是一個間諜嗎？」女人笑了，「叫我羅莎。」

「我叫傑瑞。」

「你為什麼來雅典？」

「你怎麼知道我不住這裡？」

「很明顯。我也不是當地人。」

「也很明顯。」

曾經有人對傑瑞說：「人在三十歲以後，多半就定型了，再也不能被放進新的模子，重新製作。你會發現，越來越難找到和你有共同點的人。你只會發現，你和別人有越來越多的差異。」

傑瑞發現，情況並非如此。也許只是他看得比較仔細，也許是他真心想找到他和別人的共同點，自然忽略了差異。

現在，他和另一個人一起坐在雅典的咖啡館，這個人和他一樣不是雅典人。

他一邊想著，一邊笑了。羅莎看到了他笑，也回以微笑。

「你在這裡做什麼？我是說，在雅典。」羅莎問道。

「我年輕的時候，做了很多事情來淹沒痛苦、忘記生活。現在，我想做一些讓自己快樂，熱愛生活的事情。」

「然後，你選擇了這裡？一座像化石一樣古老的城市。」

「也許我做了一個錯誤的選擇。不過我不在乎再犯一個錯誤啦！我已經錯了很多回了，再多一回何妨？」

「沒關係，總有救贖的機會。」

「是嗎？」傑瑞嘆了口氣，「你呢？你怎麼來到雅典的？」

「我來參加葬禮。」

「誰的葬禮？你看起來一點都不難過。」

「因為我確實一點都不難過。」羅莎歪嘴笑了笑，「是我前夫的葬禮。有一天，我離開他，去了西班牙生活。」

「這麼乾脆？」

「是的，很乾脆。」

「佩服。」

「嘿！你一點都沒動你的那杯酒哦！要我幫你嗎？我喝完了咖啡。」

「我不想喝了。」

「那就不喝囉！」

傑瑞看著窗外說：「雨停了。你想出去散散步嗎？」

「好啊！我喜歡雨後的鵝卵石路。」

傑瑞付了帳，兩人走出咖啡館。

「你不介意吧？」傑瑞拿出一根香菸。

「不，你隨意。」羅莎說，如果她年輕一點，也會來一根。現在，她已經對抽菸沒有興趣了。「我戒了。哈哈！要是其他的東西也像菸一樣容易戒，不知道會是什麼樣子。」

「你介意，是嗎？」傑瑞拿出打火機之後，突然停了下來。

「不。真的，我曾經是個菸鬼。」

「哦？那你不會受到誘惑？」傑瑞點燃菸，深深吸了一口。

「不會。」羅莎冷靜地說，「放棄抽菸，就像放棄我的丈夫一樣，完全沒有感覺。」

「哦？」

「他太好、太溫柔、太自律、太沉悶了！我們沒有吵架，我就是很乾脆地離開了而已。」

「他另尋新歡了嗎？」

「沒有。他太溫順，他做不到。他若是個會尋新歡的人，我可能反而不會悶死。」

「了解。」傑瑞想到他熱情如火的前妻。假如羅莎像他猜想的那樣熱情，他的前妻可能比羅莎更火烈。

「吸進去是時間，吐出來是青春。人生如煙，轉眼間就煙消雲散了。我們只是不斷重複，是不是很奇怪？」傑瑞隨著煙霧嘆了口氣。

「不奇怪。」羅莎看著在街燈下抽菸的傑瑞，突然心跳加快，胸口一陣熱。她深呼了一口氣，轉頭看向遠處的帕特農神廟。

「剛才在咖啡館裡，你為什麼過來跟我說話？」後知後覺的傑瑞問道。

「你看起來需要陪伴。」羅莎回過頭來。她早就認識到傑瑞的遲鈍。

「我看起來很孤獨嗎？」傑瑞問。

「孤獨且悲慘。」羅莎點點頭。

「有那麼明顯嗎？」

「是的。」

兩人沉默了很長一段時間。

然後羅莎傷心地說：「其實是我孤獨且悲慘。」

她說完轉向傑瑞，軟綿綿地笑了。

傑瑞握住羅莎的手，輕輕捏了捏。（一）