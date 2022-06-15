某個地方，晚上十一點（一）
1 雅典
帕德嫩神廟昔日的輝煌早已化成廢墟，但它在內外燈火的照明下，光彩奪目，屹立在山頂，對每天如潮水般湧來的遊客不屑一顧，對遊客們的讚譽無動於衷。
它的輝煌並沒有隨著時間的推移而減弱，甚至被燈光放大了，但這份輝煌只存在於它的仰慕者眼中。
如果石頭和柱子能說話，它們會說什麼？它們會關心帕德嫩神廟嗎？它們會在乎人類曾經在神殿裡膜拜什麼神靈，今天又在神殿外崇拜什麼偶像嗎？
遠離帕德嫩神廟，在市中心的一條小巷裡，渴望度假的退休歷史教授傑瑞走進了一家咖啡館。
當他在窗邊的桌子旁坐下時，外面下起雨來。
「很及時。」傑瑞自言自語，拿出手帕擦了擦臉上的汗水。
他點了一杯咖啡。
服務員走後，他心想：「我怎麼這麼晚還點咖啡？好比我準備徹夜工作似的！」
傑瑞多年來一直靠咖啡因撐著。他發現這個習慣很難改掉，即使他不再需要熬夜。
服務員端來咖啡時，傑瑞重新點了一杯茴香酒。雅典很多的咖啡館，傍晚時分就轉變成酒吧。
傑瑞望著咖啡和酒出神，等著自己決定喝哪一杯。
一個紅頭髮的削瘦女人走過來，對傑瑞招招手。
「你願意和我在那裡會面嗎？」她問。
傑瑞不認識這個女人，但他沒有問她是誰。他對她的問題不感到驚訝，但是卻對自己的不驚訝感到訝異。
傑瑞搖搖頭。
女人走近傑瑞。
「我不明白。」傑瑞再次搖頭。
她指指傑瑞旁邊的椅子。
「哦！我以為……原諒我的愚蠢！」
「可以嗎？」
「當然，請。」傑瑞拉開椅子，「來杯飲料？」
「好。」女人坐了下來，「我看你這裡有兩杯。」
「隨便挑一個，我都沒碰過。」傑瑞說，「還是，你想喝別的？」
「我喝咖啡。」羅莎眨眨眼。
「你是間諜嗎？」傑瑞意識到這是一個極傻的問題。
「你認為間諜會告訴你，她是一個間諜嗎？」女人笑了，「叫我羅莎。」
「我叫傑瑞。」
「你為什麼來雅典？」
「你怎麼知道我不住這裡？」
「很明顯。我也不是當地人。」
「也很明顯。」
曾經有人對傑瑞說：「人在三十歲以後，多半就定型了，再也不能被放進新的模子，重新製作。你會發現，越來越難找到和你有共同點的人。你只會發現，你和別人有越來越多的差異。」
傑瑞發現，情況並非如此。也許只是他看得比較仔細，也許是他真心想找到他和別人的共同點，自然忽略了差異。
現在，他和另一個人一起坐在雅典的咖啡館，這個人和他一樣不是雅典人。
他一邊想著，一邊笑了。羅莎看到了他笑，也回以微笑。
「你在這裡做什麼？我是說，在雅典。」羅莎問道。
「我年輕的時候，做了很多事情來淹沒痛苦、忘記生活。現在，我想做一些讓自己快樂，熱愛生活的事情。」
「然後，你選擇了這裡？一座像化石一樣古老的城市。」
「也許我做了一個錯誤的選擇。不過我不在乎再犯一個錯誤啦！我已經錯了很多回了，再多一回何妨？」
「沒關係，總有救贖的機會。」
「是嗎？」傑瑞嘆了口氣，「你呢？你怎麼來到雅典的？」
「我來參加葬禮。」
「誰的葬禮？你看起來一點都不難過。」
「因為我確實一點都不難過。」羅莎歪嘴笑了笑，「是我前夫的葬禮。有一天，我離開他，去了西班牙生活。」
「這麼乾脆？」
「是的，很乾脆。」
「佩服。」
「嘿！你一點都沒動你的那杯酒哦！要我幫你嗎？我喝完了咖啡。」
「我不想喝了。」
「那就不喝囉！」
傑瑞看著窗外說：「雨停了。你想出去散散步嗎？」
「好啊！我喜歡雨後的鵝卵石路。」
傑瑞付了帳，兩人走出咖啡館。
「你不介意吧？」傑瑞拿出一根香菸。
「不，你隨意。」羅莎說，如果她年輕一點，也會來一根。現在，她已經對抽菸沒有興趣了。「我戒了。哈哈！要是其他的東西也像菸一樣容易戒，不知道會是什麼樣子。」
「你介意，是嗎？」傑瑞拿出打火機之後，突然停了下來。
「不。真的，我曾經是個菸鬼。」
「哦？那你不會受到誘惑？」傑瑞點燃菸，深深吸了一口。
「不會。」羅莎冷靜地說，「放棄抽菸，就像放棄我的丈夫一樣，完全沒有感覺。」
「哦？」
「他太好、太溫柔、太自律、太沉悶了！我們沒有吵架，我就是很乾脆地離開了而已。」
「他另尋新歡了嗎？」
「沒有。他太溫順，他做不到。他若是個會尋新歡的人，我可能反而不會悶死。」
「了解。」傑瑞想到他熱情如火的前妻。假如羅莎像他猜想的那樣熱情，他的前妻可能比羅莎更火烈。
「吸進去是時間，吐出來是青春。人生如煙，轉眼間就煙消雲散了。我們只是不斷重複，是不是很奇怪？」傑瑞隨著煙霧嘆了口氣。
「不奇怪。」羅莎看著在街燈下抽菸的傑瑞，突然心跳加快，胸口一陣熱。她深呼了一口氣，轉頭看向遠處的帕特農神廟。
「剛才在咖啡館裡，你為什麼過來跟我說話？」後知後覺的傑瑞問道。
「你看起來需要陪伴。」羅莎回過頭來。她早就認識到傑瑞的遲鈍。
「我看起來很孤獨嗎？」傑瑞問。
「孤獨且悲慘。」羅莎點點頭。
「有那麼明顯嗎？」
「是的。」
兩人沉默了很長一段時間。
然後羅莎傷心地說：「其實是我孤獨且悲慘。」
她說完轉向傑瑞，軟綿綿地笑了。
傑瑞握住羅莎的手，輕輕捏了捏。（一）
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