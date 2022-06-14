從後台走向舞台中央的演講台的時候，曹正星的心裡澎湃著一種從未有過的希望和熱情。台下掌聲雷動，他看著被安排坐在觀眾席前排的父母，他們都望著自己，臉色有動容的神色。曹正星確定，此時此刻，他們應該都忘記了曹正河，他們只想著曹正星。

他定了定神，做了一個深呼吸，然後開始念自己的發言稿。會場裡安靜極了，所有人都在聚精會神地聽他講話。曹正星的講述越來愈流暢，他也越來越自信。到了後來，他已經不用看發言稿了。他目光灼灼，凝視著前方。他覺得，今天是自己的生日真的是太好了。這會是自己全新的開始，也許，也會是曹家全新的開始。

他不知道曹正河現在身在何方，這些年是不是也像他一樣孤獨地活著。他永遠不會忘記他，也會永遠在心底想念他。但此時此刻，他覺得，這個家庭是時候放掉一些東西向前走了。

曹正星的演講結束，掌聲雷動，輪到校領導做總結發言。曹正星像隻忠心耿耿的小獵犬一樣，坐回輔導員的身邊。領導的發言結束後，接下來，就是正式授獎的環節。他將在父母的注視裡，從區領導的手裡領取年度優秀學生獎，然後他們會一起回到後台的辦公室裡，切蛋糕，慶祝自己的二十歲生日。他想著，被愉悅的幸福感包圍。

可那個蛋糕最終還是沒有切成。就在領導的發言還有一點就要結束的時候，曹正星注意到了從禮堂外面走進來一個人，他貓著腰，順著牆邊一路遛到座位的第一排，然後他向坐在最旁邊的一個人耳語了什麼，內容又很快被傳給了曹慶忠。（四五）