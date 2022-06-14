醜女谷秋實（全文完）

被伺候慣了的老大更加煩躁，這醜妻要是不能伺候丈夫，還算得什麼家中寶，根本就是個累贅了！老大毅然決定放棄家庭的重擔去國外進修。

巨大的產前抑鬱讓谷秋實史無前例地和老大吵了一架。老大氣得渾身哆嗦，見人就說：

「什麼溫柔賢慧，都是騙人的！我被騙得好苦！」

老大絲毫不顧忌場合、觀眾，只要有人在，老大就會訴苦，大罵谷秋實的不是。有一次老大當眾罵人的時候，被我們學院的華悅老師聽到了。華悅是個俠肝義膽的東北女子，渾身上下洋溢著一股子匪氣，她跳起來罵：

「老大你個混帳東西，你說秋實騙你，騙你什麼了，你有什麼值得騙的？是你的髒襪子還是爛褲衩？你住的房、穿的衣、開的車、吃的飯，不都是秋實的嗎？你個差點被人潑了屎尿的東西，到現在還被學校停發著工資，有什麼資格罵掙錢養家的老婆！你不就是個山溝裡爬出來的髒娃子嘛！屁股裡的屎沒擦乾淨，就來欺負人！撒泡尿照照你的德行！」

老大驚得目瞪口呆，哆哆嗦嗦指著華悅的鼻子，渾身顫抖著說不出一句話來。

老大意識到谷秋實私底下早有怨言，自己家裡的私事已經成為大家嘴裡的談資。想到如此丟人現眼，老大氣得夜不能寐，用最惡毒的話狠狠地咒罵谷秋實和她肚裡的孩子。兩個人歇斯底里鬧了幾個月，谷秋實流產了。孩子沒了，谷秋實也對老大徹底死了心，收拾好行李從家裡搬了出來，把房子和存摺都留給了老大。

離婚後，老大在學校的名聲更加惡劣，甚至沒一個人願意和他說話。待了一段時間後，老大也感到這個環境已經無法接納他，索性賣了房子，到國外定居去了。（全文完）