薛慧瑩／圖

是啊，這不是她的家鄉。她是個外國人，美式影集那一套怎麼學也學不來，女人們慵懶鬆捲著頭髮，踏著拖鞋，一身索價不菲的名牌休閒服遮掩不住贅肉，猩紅指甲鑲嵌在香腸一般奶油手指上頭，七嘴八舌討論著社區八卦。她刻意打扮得宜、熱心參加家長會，卻在一群媽媽群裡格格不入。學校裡的活動、園遊會、校園露營會，數不清的項目，小孩到底有沒有在念書？她不禁納悶。美國小孩都不做功課的嗎？

她在家和孩子們說西班牙文，教他們家鄉民謠和童詩，小孩上學後便失去耐心，好像西班牙文沾著髒東西，只有英文才充滿糖果般香甜。女兒英文發音標準像道地美國人，皮膚白皙、棕髮飄逸，說起話來像加州 無知可笑的女孩，一句話裡得塞進許多「like」才能完成句子。

她覺得飄過海洋、搬到美國後，便失去女兒了。當年那個靦腆害羞的小女孩，在卡拉卡斯街頭緊緊握著她的手，過節時到熱鬧市集裡人擠人看著綴滿閃亮裝飾球的聖誕樹，她整個心裡滿滿的，幸褔快要溢出來，彷彿擁有了全世界。為什麼才幾年，女兒成了陌生人？講話尖刻、全身帶針，比刺蝟更傷人？

先生安慰她，他們運氣多好，美國超市有數不完的食物和貨品，祖國的人還在挨餓呢！這些她都知道，但她無法強迫自己快樂。

空蕩屋子裡，她等待著小孩下課，感到心慌。只好拿出手機 ，假裝自己是病患、訴說著症狀。接著，她聽著錄音，扮演著心理師的角色，安撫著手機傳來那個不安的聲音。她只能利用這種遊戲，找到心靈寄託。她佯裝成弗洛伊德，理性地分析著錄音機裡那徘徊瘋狂邊緣的女人。

來到美國不久後，種種不適應，讓她想家想得難過。國家暴亂稍緩，先生和她帶著兩個小孩回卡拉卡斯過聖誕節 。她彷彿一隻長期在海灘擱淺的海豚，大太陽下曬乾了，口乾舌燥、瀕臨死亡，突然重返廣闊的海洋裡，快活地甦醒過來，全身滋潤爽快。

有錢人還是過著愉快生活，富裕朋友們幫他們接風，夜夜歌舞昇平。她有點慚愧，但不願想太多。返鄉時間太短，無暇容許她的良心感到愧疚。

餐廳豪華水晶燈下，裝著琥珀色酒精的杯子搖晃著，女人們微醺著，說著媽媽經。

「城裡治安越來越糟糕。你們有聽到吧，某某人小孩被綁架了。」

「是啊，不只這樣，當街搶劫也不足為奇。」

「我教妳們，現金放在家裡保險箱，和家人說好密碼。被綁架後，趕快安排家人給錢，比較可能保命。」

「還有，強盜習慣上車時作案。小孩一上車，得趕緊上車鎖，熟練地幫他們繫好安全帶，趕緊踏下油門就離開，避免給壞人得逞的機會。」

女人們拿著酒杯，搖晃著修飾美麗的纖長指甲，好像在討論最新款的名牌皮包，而不是分享防備小孩綁架的心得。

她聽得心驚動魄。回到美國後，不敢再返鄉，卻是更寂寞了。她只能跟錄音機講話，繼續假裝心理醫師的遊戲。

她以為這種自我安慰的遊戲只是暫時的，沒想到事情變本加厲。那些生活裡小得不能再小的事情，竟然像龍捲風一樣殘暴。

●

不過是場生日派對，竟會惹出那麼多是非。

女兒快要八歲那年，吵著要到附近遊樂場舉辦派對，店裡有電動遊戲和披薩。她去過那個地方，紊亂購物中心裡的廉價店面，電動玩具又舊又髒，地毯散發著濕臭的霉味，美國小孩卻喜歡這種商業營造出來的歡樂氣氛。她費心用電腦印出邀請卡，心想小女孩愛漂亮，卡片上的紫色獨角獸肯定會受歡迎，女兒看了會開心。

邀請卡放在書包裡，遞給受邀同學。

她不知道自己闖禍了。

下課時，女兒神氣地在操場揮著手裡的卡片，同學們一湧而上，紫色卡片在風裡飄揚著，像是醒眼的旗幟，也像是警告的訊息。

老師打電話來，不高興地告訴她，卡片不能帶到學校，沒被邀請的同學發現了，弱小心靈受到了創傷。小孩的世界被打亂了，請她以後別重蹈覆轍。

女兒哭著回來。幾個沒被邀請的同學說她壞話，以後不跟她玩了。媽媽真笨，都是媽媽的錯。

玫瑰為什麼要帶刺呢？那個可愛的牽著她手的小女孩到哪兒去了？不過就那麼一件小事，在家鄉根本沒有人理會的小孩子幼稚瑣事，到了這個新國家為何變得那麼嚴重？女兒為何為了幾張卡片罵她？（三）