聽見別人的恭維話，曹慶忠有點矇，「福氣」這兩個字，一直和自己都是不沾邊的。他不知道該如何回領導的話，只好羞赧地笑笑，順帶著也打量一下站在領導身邊的曹正星。不知不覺，兒子已經玉樹臨風了，一米七八的個子，寬寬的肩膀，挺拔得像樹一樣。

他在那一刻，有了一種醍醐灌頂般的覺悟，也許，是時候放下了？不再去找曹正河，而是把精力都放在這個出息的大兒子身上。這些年來，在慌亂無章的家庭生活裡，這個孩子已經默默地長成了眼前這個高大又出色的年輕男人。曹正河現在身在何方、是否尚在人世，他全然不知，但眼前的曹正星卻是實實在在站在自己眼前的。

曹慶忠看了看站在自己身邊的李靜容，出門的時候有點急，她領口的一邊沒被完全地翻下去。她絲毫沒有注意，柔軟的眼神一直沒有離開過曹正星。曹慶忠覺得，此時此刻李靜容似乎也被同樣的感受包圍著。他們夫妻倆被曹正河的事情折磨了小半輩子了，過去的這麼多天裡，卻從來沒有一天是完完全全為了曹正星的。曹慶忠心裡有惆悵、有歉疚，還有與有榮焉的感動。

這個時候曹正星系裡的輔導員進來了，手裡還提著一盒剛從外面蛋糕店買的蛋糕。輔導員口氣熱烈地說：「今天還是我們小曹同學的生日呢。咱們要好好給他過個生日！」眾人紛紛叫好。

可後來領導提議，還是先開表彰大會，大會結束後，讓戴著大紅花的曹正星親自切蛋糕。正好校廣播站的小記者們也在，到時候再好好地給曹正星拍幾張生日照。曹正星對領導的安排很滿意。曹慶忠和李靜容從來沒有為自己慶祝過生日，更別提蛋糕了。（四四）