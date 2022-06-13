他哆嗦著把存摺塞進兜裡，第二天就轉到自己名下存了起來。

老大在這個城市裡有了別墅、豪車和不菲的存款，日子越過越舒坦。谷秋實把他伺候得衣來伸手、飯來張口，很快老大就像吹氣般胖了起來。我們再看到他時，老大已經是個不折不扣的大胖子了。他骨架子小，渾身的贅肉更像風箱一般，稍微一動就發出呼哧呼哧的聲音。

有一次在校園看到他們夫妻倆，谷秋實拎著一大包東西，踉踉蹌蹌跟在後面，老大看都不看，叉著手走在前面。看到我們從身邊走過，老大突然跑到我們面前說：

「你們還住在宿舍？那還真是個狗窩，哈哈！」

大熊咬牙切齒地看著老大的背影，說：「這個狗老大，真是個卑鄙小人！」

老大多年苦讀，最終卻靠著一本瓊瑤書，過上了衣食無憂的生活。這不得不讓人感慨，讀書真是這個世界上最沒用的事。

轉眼一年的時間過去了，老大開始厭煩這種一成不變的生活，對家中一切都不滿意，不滿意谷秋實買的衣服、不滿意谷秋實做的飯、不滿意谷秋實收拾的家務，最不滿意的是谷秋實這個人。老大的性格變得更加陰鷙，在家稍不如意，就又叫又罵。谷秋實覺得婚都結了，妻子的義務就是盡可能讓丈夫過得舒舒服服。不管老大要她做什麼，谷秋實都會努力達成他的要求。但谷秋實始終沒意識到的是，老大之所以這麼暴躁，並不是因為某件具體的家事，她的外貌才是老大心煩的根源。

沒過多久，谷秋實懷孕了，很多家務都不能再做，老大必須要開始照顧妻子了。（五）