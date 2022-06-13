我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

醜女谷秋實（五）

張舒涵

他哆嗦著把存摺塞進兜裡，第二天就轉到自己名下存了起來。

老大在這個城市裡有了別墅、豪車和不菲的存款，日子越過越舒坦。谷秋實把他伺候得衣來伸手、飯來張口，很快老大就像吹氣般胖了起來。我們再看到他時，老大已經是個不折不扣的大胖子了。他骨架子小，渾身的贅肉更像風箱一般，稍微一動就發出呼哧呼哧的聲音。

有一次在校園看到他們夫妻倆，谷秋實拎著一大包東西，踉踉蹌蹌跟在後面，老大看都不看，叉著手走在前面。看到我們從身邊走過，老大突然跑到我們面前說：

「你們還住在宿舍？那還真是個狗窩，哈哈！」

大熊咬牙切齒地看著老大的背影，說：「這個狗老大，真是個卑鄙小人！」

老大多年苦讀，最終卻靠著一本瓊瑤書，過上了衣食無憂的生活。這不得不讓人感慨，讀書真是這個世界上最沒用的事。

轉眼一年的時間過去了，老大開始厭煩這種一成不變的生活，對家中一切都不滿意，不滿意谷秋實買的衣服、不滿意谷秋實做的飯、不滿意谷秋實收拾的家務，最不滿意的是谷秋實這個人。老大的性格變得更加陰鷙，在家稍不如意，就又叫又罵。谷秋實覺得婚都結了，妻子的義務就是盡可能讓丈夫過得舒舒服服。不管老大要她做什麼，谷秋實都會努力達成他的要求。但谷秋實始終沒意識到的是，老大之所以這麼暴躁，並不是因為某件具體的家事，她的外貌才是老大心煩的根源。

沒過多久，谷秋實懷孕了，很多家務都不能再做，老大必須要開始照顧妻子了。（五）

上一則

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

下一則

婆婆媽媽經

延伸閱讀

銷量跌破50萬輛沒關係 Mercedes-Benz上季營收仍增加

銷量跌破50萬輛沒關係 Mercedes-Benz上季營收仍增加
豐田上年度賣951萬輛 史上第2高

豐田上年度賣951萬輛 史上第2高
趙文卓當慈父改裝孩子書桌 意外曝光「豪宅庭院」

趙文卓當慈父改裝孩子書桌 意外曝光「豪宅庭院」
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

熱門新聞

芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00
吳孟芸∕圖

生命的游絲（上）

2022-06-06 02:02
范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
吳孟芸∕圖

生命的游絲（下）

2022-06-07 02:02

下一句，我懂

2022-06-09 02:01

小心詐騙

2022-06-06 02:00

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人