媽媽走了，新生歡迎活動像過大節一樣，彩球、彩旗繽紛招展，各專業俱樂部都出來推銷自己，想盡辦法吸引新生眼球。很多新生都有至少兩位家人陪著，我的好朋友麗麗也考上這所大學，她的親生媽媽、爸爸，還有後媽也都來了，還帶著她的小弟弟。操場上人山人海。

雖然我對這個新校園和所有的攤子都充滿了好奇，卻一個人來到古堡實驗室前的草坪上躺下。太陽很刺眼，我撿了片扇子般大的梧桐葉，蓋在臉上。畢竟是早落的葉，清香而幽沉。和圓月對視了一夜的我，在中午的秋陽下打盹了……

睜開眼睛的時候，臉上的樹葉沒了，只有一張男生的臉：「樹葉上有一隻很大的蜈蚣，我不得不把牠掀掉，蜈蚣有劇毒……」他還沒有說完，我就跳起來，大叫：「蜈蚣，蜈蚣在哪裡？」

「那裡呢，我怕牠又轉頭爬過來，只好在這裡等你醒來……」他指著六米外的梧桐樹說。

我看著他，突然想哭。沒想到他卻說：「我叫愛德華，醫學 院的學生。我喜歡你的頭髮……散披在綠茵茵的草坪上很美。」我的眼淚被這突如其來的一點詩意吮吸了，沒有流出來。

「你看，我的頭髮顏色和你的一樣，以前我的頭髮比你還要長……」他說

真的？我的頭髮披肩，難道他曾經是垂腰長髮？他的眼睛和我的一樣顏色。我笑了：「你騙我，你在誇自己……」

「我可以坐你旁邊嗎？你是新生嗎？怎麼不去shopping？」

「我叫Amy，我不喜歡熱鬧、不喜歡shopping，我已經知道我要什麼了……我……我……我媽媽今天上午走了……上海、工作，還有夜半電話就那麼重要嗎？」多年的忍耐，第一次爆發。（一一）