舞衣（二）
積糧缺乏，總統竟發奇想，推出了「兔子計畫」，提出養兔子、吃兔肉來解決沒肉吃的問題。電視節目開始轉播一些奇怪的內容。螢幕上政客滔滔不絕，乍看下，像是綜藝節目來賓，評論著藝人醜聞，而不是專家們決定整個國家的未來。螢幕上的政客正經八百解釋兔子的營養度，身材福態的婦人美食家介紹著各種烹飪方式，BBQ烤兔肉、一兔兩吃、兔子燴飯，講得煞有其事。更有心理學家勸導觀眾放下對兔子的喜愛，兔子不再是寵物，而是晚餐。
看著荒謬的電視節目，是喜劇還是鬧劇？整個政府瘋了，她不可置信這是自己心愛的國家，會被一群政客操縱成如此荒唐的地步。
她和先生屬於白領階級，可以在黑市用美金買食物，不去理會這些可笑政策。不過是一群笨蛋在作秀，先生說。然而，當小兒子發高燒，夜晚抱著他去診所，醫生開了中耳炎的處方。挨家挨戶，先生背著兒子、她手裡牽著女兒，城裡每一家藥房都找遍了，卻徒勞往返。空蕩的店裡，每個無奈的店家都站在櫃檯後搖搖頭。
什麼藥都沒了。
她聽過傳言，整個城裡都買不到成藥。她甚至聽說一個患有糖尿病的遠房親戚只能用墨西哥捐贈的過期胰島素，撐一天是一天。她對這些事情都不驚訝，但這晚，兒子發高燒，連退燒藥都沒有，怎麼辦？
那晚，她一邊流淚、一邊拿著冰枕躺在兒子身邊，只能祈禱。
上天保佑，兒子退了燒，一般中耳炎是病毒引起，幾天後便痊癒。但創傷沒有消失，她和先生死了心，這個國家待不下去了。
石油公司總部在美國，南加州剛好有了缺，先生立即申請，很幸運錄取了。整件事情發生得很快。她關上了診所，將公寓裡的家具打包、運送到美國租的新房子，跟家人朋友匆匆道別。大家都想逃離，只有有錢和運氣好的人走得了，留下的人用一種羨慕眼光送別，她卻是用一種逃難的倉皇姿態，失魂落魄上了飛機。或許是短暫離別，或許是一輩子，誰知道呢？
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佛朗明哥淒涼的歌聲停止了。觀眾席響起了掌聲，夜裡格外清亮。
她仍然穿著那一襲碧綠的舞衣，拿起了鮮紅色披肩，上頭繡著嬌艷欲滴的玫瑰花，姿勢如剪影凝固在台上，等著下一支舞開始。
若是玫瑰花沒有刺，那該有多好？
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剛到美國的時候，女兒才六歲，兒子還在襁褓。落腳的小鎮在海邊，離先生工作的油地工廠不遠。當地四季如春，空氣飄著海灘鹹鹹的味道。傢家具一到，她很快把新家整理得像從前的家一樣，捨不得心裡的家鄉，還在院子種了幾棵芒果樹。
一開始，她對新生活充滿憧憬，早上打扮漂亮，送女兒去幼稚園後，推著娃娃車到公園散步。大家對她微笑，卻有一條禮貌的界線，她無法跨進。先生忙著工作，天黑了才回家。後來兩個小孩都開始上學後，她更是感到說不出的寂寞，懷念自己診所，想念那些聆聽病人心聲的日子。這才發現，工作對她是多麼重要，是她認同自己的方式。沒有了專業職位，她只是一個在異鄉的媽媽，笨拙地適應著不習慣的生活，小孩成長過程中，她緊緊陪在身邊，有時卻只像個外人。
在美國海邊小屋子裡，當丈夫去上班、小孩們上學後，留下她一個人在碩大空虛的房子裡，她常常看著窗外，數著天空的雲，幻想若是當年到西班牙深造，是否如今有著成功事業、有著不同人生，而不是獨自在屋子裡發呆？
不發呆的時候，生活其實充滿雜碎的事，填滿日子，譬如家長會，她真的很不喜歡。這個富裕白人區，南美人不多，尤其是像她受過高教育的第一代移民。她的英文聽不出口音，但其實說話時心裡很緊張，害怕說錯字露出了馬腳，被別的媽媽笑，或許更嚴重，被自己女兒取笑。
看似純真的小孩，其實已經有大人般心思，尤其從小在美國長大的孩子，有著超齡心智，說著流利英文，不屑的眼神閃爍中藏著毒針，一次一次刺死她。（二）
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