薛慧瑩／圖

積糧缺乏，總統竟發奇想，推出了「兔子計畫」，提出養兔子、吃兔肉來解決沒肉吃的問題。電視節目開始轉播一些奇怪的內容。螢幕上政客滔滔不絕，乍看下，像是綜藝節目來賓，評論著藝人醜聞，而不是專家們決定整個國家的未來。螢幕上的政客正經八百解釋兔子的營養度，身材福態的婦人美食家介紹著各種烹飪方式，BBQ烤兔肉、一兔兩吃、兔子燴飯，講得煞有其事。更有心理學家勸導觀眾放下對兔子的喜愛，兔子不再是寵物，而是晚餐。

看著荒謬的電視節目，是喜劇還是鬧劇？整個政府瘋了，她不可置信這是自己心愛的國家，會被一群政客操縱成如此荒唐的地步。

她和先生屬於白領階級，可以在黑市用美金買食物，不去理會這些可笑政策。不過是一群笨蛋在作秀，先生說。然而，當小兒子發高燒，夜晚抱著他去診所，醫生開了中耳炎的處方。挨家挨戶，先生背著兒子、她手裡牽著女兒，城裡每一家藥房都找遍了，卻徒勞往返。空蕩的店裡，每個無奈的店家都站在櫃檯後搖搖頭。

什麼藥都沒了。

她聽過傳言，整個城裡都買不到成藥。她甚至聽說一個患有糖尿病 的遠房親戚只能用墨西哥捐贈的過期胰島素，撐一天是一天。她對這些事情都不驚訝，但這晚，兒子發高燒，連退燒藥都沒有，怎麼辦？

那晚，她一邊流淚、一邊拿著冰枕躺在兒子身邊，只能祈禱。

上天保佑，兒子退了燒，一般中耳炎是病毒引起，幾天後便痊癒。但創傷沒有消失，她和先生死了心，這個國家待不下去了。

石油 公司總部在美國，南加州 剛好有了缺，先生立即申請，很幸運錄取了。整件事情發生得很快。她關上了診所，將公寓裡的家具打包、運送到美國租的新房子，跟家人朋友匆匆道別。大家都想逃離，只有有錢和運氣好的人走得了，留下的人用一種羨慕眼光送別，她卻是用一種逃難的倉皇姿態，失魂落魄上了飛機。或許是短暫離別，或許是一輩子，誰知道呢？

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佛朗明哥淒涼的歌聲停止了。觀眾席響起了掌聲，夜裡格外清亮。

她仍然穿著那一襲碧綠的舞衣，拿起了鮮紅色披肩，上頭繡著嬌艷欲滴的玫瑰花，姿勢如剪影凝固在台上，等著下一支舞開始。

若是玫瑰花沒有刺，那該有多好？

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剛到美國的時候，女兒才六歲，兒子還在襁褓。落腳的小鎮在海邊，離先生工作的油地工廠不遠。當地四季如春，空氣飄著海灘鹹鹹的味道。傢家具一到，她很快把新家整理得像從前的家一樣，捨不得心裡的家鄉，還在院子種了幾棵芒果樹。

一開始，她對新生活充滿憧憬，早上打扮漂亮，送女兒去幼稚園後，推著娃娃車到公園散步。大家對她微笑，卻有一條禮貌的界線，她無法跨進。先生忙著工作，天黑了才回家。後來兩個小孩都開始上學後，她更是感到說不出的寂寞，懷念自己診所，想念那些聆聽病人心聲的日子。這才發現，工作對她是多麼重要，是她認同自己的方式。沒有了專業職位，她只是一個在異鄉的媽媽，笨拙地適應著不習慣的生活，小孩成長過程中，她緊緊陪在身邊，有時卻只像個外人。

在美國海邊小屋子裡，當丈夫去上班、小孩們上學後，留下她一個人在碩大空虛的房子裡，她常常看著窗外，數著天空的雲，幻想若是當年到西班牙深造，是否如今有著成功事業、有著不同人生，而不是獨自在屋子裡發呆？

不發呆的時候，生活其實充滿雜碎的事，填滿日子，譬如家長會，她真的很不喜歡。這個富裕白人區，南美人不多，尤其是像她受過高教育的第一代移民。她的英文聽不出口音，但其實說話時心裡很緊張，害怕說錯字露出了馬腳，被別的媽媽笑，或許更嚴重，被自己女兒取笑。

看似純真的小孩，其實已經有大人般心思，尤其從小在美國長大的孩子，有著超齡心智，說著流利英文，不屑的眼神閃爍中藏著毒針，一次一次刺死她。（二）