領導說：「這次叫你來，也是為了這件事。老梅所在的騫城刑警隊專門聯繫到我們，說需要你的幫忙。」

曹正星不解，「我？」

領導點點頭，「那天也不知道是不是團夥的人起了什麼疑心，貨沒看成。老梅還是和他們聯繫著，結果他們突然提起來，要看貨也可以，得把他的外甥也帶上，一起去。」

「外甥？」

「對，就是你。」

曹正星明白了，他問領導：「那看貨，看的是什麼貨？」

領導四處看看，壓低聲音說：「活人。」

那件任務曹正星完成得很出色，騫城刑警隊在麒城刑警們的協助下，一舉端掉了這個犯罪團夥，解救出了十幾名被他們關起來的流浪漢及因精神疾病與家人失散的可憐人。

梅先澤被記了二等功，曹正星也受到了上級的表彰。去領獎的時候，他的胳膊上還纏著繃帶。行動那天，他和梅叔用去銀行轉帳的名義，把團夥裡的頭目之一騙到了銀行，大部隊去老窩裡抓人和救人。後來在銀行裡，收到代表大部隊行動已成功的微笑符號的短信時，他和梅叔合力，把犯罪嫌疑人按住了。沒想到那人隨身帶著一把刀，就那麼幾秒鐘，刀鋒就衝著梅叔扎過去了。曹正星立刻撲過去奪刀，左胳膊上挨了一下。

警校後來專門為曹正星開了全校表彰大會，很巧的，大會那天正好是曹正星的二十歲生日。校領導也通知了曹慶忠和李靜容，又派車去家裡接了他們來觀禮。

曹慶忠的手被警校領導緊緊地握住，他聽到領導對自己兒子的誇讚，說曹正星這個孩子是警校的新星，未來前途必定不可限量。一位不知道曹家家庭情況的區裡來的領導還指著曹正星，對曹家兩口子說：「你們可真是好福氣啊，養了一個這麼出色的好兒子。」（四三）