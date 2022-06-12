我很幸運，Y大學錄取了我。

秋季入學。媽媽特別請了假，回來幫我搬家。我們提前去了紐約北部的尼加拉大瀑布和千島湖風景區。我們古堡旅館 的大廳正中央是黑白大理石的象棋盤，擺著真人大的四輪棋子。媽媽說黑國王長得像馬其頓的亞歷山大、黑王后像英國 的伊莉莎白一世；我說白國王像蒙古成吉思汗、白皇后像埃及女王。我們不約而同地為這跨世紀、跨民族的撮合作媒大笑。這是我上寄宿學校後第一次下象棋了。我和媽媽開心地推著棋子，動腦也動體力地下了一場久違的象棋。很多人圍看，我不在乎，有一瞬間，我甚至閃過一個念頭，我的傑西叔叔會不會在人群裡，尼加拉大瀑布的那頭就是加拿大。但是，我很快地為自己的自私閃念慚愧。地球的那一頭有媽媽的上海，一個夜半電話人。我不要媽媽孤單。三年前，最後是我自己堅持要去寄宿學校的。

到Y大學的那個傍晚，我們散步到認知神經系的實驗樓前，夕陽把周邊幾棵梧桐樹照得金光閃閃，也把灰石實驗樓裝扮成美麗而神祕的童話古堡。我掏出手機 ，和媽媽自拍了一張。我瞞著媽媽轉專業後，每次看到這留影，就覺得自己背叛欺騙了媽媽，內疚不安。

那天夜裡，媽媽又接到了電話。後來，媽媽就對我說她必須回上海了。

那一夜，媽媽和我擠在學校的單人木床上，她從背後抱著我，我抱著枕頭，窗外的圓月像冰盤。媽媽一直哼哼地說「對不起」，就像好多年前，她告訴我她要回上海，我要去寄宿學校一樣的。我一直平靜地說「沒關係」。就像我當年安慰媽媽一樣的客氣得體。我一直沒有轉過身去抱媽媽。（一○）