我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

媽媽病危（一○）

李盈

我很幸運，Y大學錄取了我。

秋季入學。媽媽特別請了假，回來幫我搬家。我們提前去了紐約北部的尼加拉大瀑布和千島湖風景區。我們古堡旅館的大廳正中央是黑白大理石的象棋盤，擺著真人大的四輪棋子。媽媽說黑國王長得像馬其頓的亞歷山大、黑王后像英國的伊莉莎白一世；我說白國王像蒙古成吉思汗、白皇后像埃及女王。我們不約而同地為這跨世紀、跨民族的撮合作媒大笑。這是我上寄宿學校後第一次下象棋了。我和媽媽開心地推著棋子，動腦也動體力地下了一場久違的象棋。很多人圍看，我不在乎，有一瞬間，我甚至閃過一個念頭，我的傑西叔叔會不會在人群裡，尼加拉大瀑布的那頭就是加拿大。但是，我很快地為自己的自私閃念慚愧。地球的那一頭有媽媽的上海，一個夜半電話人。我不要媽媽孤單。三年前，最後是我自己堅持要去寄宿學校的。

到Y大學的那個傍晚，我們散步到認知神經系的實驗樓前，夕陽把周邊幾棵梧桐樹照得金光閃閃，也把灰石實驗樓裝扮成美麗而神祕的童話古堡。我掏出手機，和媽媽自拍了一張。我瞞著媽媽轉專業後，每次看到這留影，就覺得自己背叛欺騙了媽媽，內疚不安。

那天夜裡，媽媽又接到了電話。後來，媽媽就對我說她必須回上海了。

那一夜，媽媽和我擠在學校的單人木床上，她從背後抱著我，我抱著枕頭，窗外的圓月像冰盤。媽媽一直哼哼地說「對不起」，就像好多年前，她告訴我她要回上海，我要去寄宿學校一樣的。我一直平靜地說「沒關係」。就像我當年安慰媽媽一樣的客氣得體。我一直沒有轉過身去抱媽媽。（一○）

手機 旅館 英國

上一則

退休警陳增堭種無毒草莓 抓過的人變顧客

下一則

追尾驚魂

延伸閱讀

上海7區清零 北京又1區居家辦公

上海7區清零 北京又1區居家辦公
上海市委書記李強考察黃浦防疫 強調鞏固社會面清零

上海市委書記李強考察黃浦防疫 強調鞏固社會面清零
困上海工地50幾天 外省打工仔一天只吃一頓開水煮麵

困上海工地50幾天 外省打工仔一天只吃一頓開水煮麵
上海四措施 推進商貿企業復工復市

上海四措施 推進商貿企業復工復市

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望