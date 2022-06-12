薛慧瑩／圖

她拉起了繡滿花邊的長裙，碧綠色鏤空質料做成的佛朗明哥舞衣極為罕見。一般舞衣布料是深紅色或黑圓圈花樣，胸前圍繞色澤暗沉綴著流蘇的絲巾。她卻是一身碧綠，沒有別的顏色，纖瘦修長身材，裹在幽暗如森林的舞衣裡，緩緩走上台。

觀眾屏著氣，注視著台上的獨舞者。

她將手臂高舉，雙眉緊鎖。佛朗明哥是激烈的表演，臉上專注表情，帶著哀愁。她不是在表演，心緒的確和面孔一樣憂愁鬱結。隨著吉他手第一個音符，歌手哀怨地唱出吉普賽人古老旋律，千年前之月亮淌著血，破裂的愛像鴿子死在教堂屋頂。

只有在舞台上，她才能忘我地翩翩起舞。踏著嫻熟腳步，鞋底嵌著鐵釘，撞擊在木板，發出響亮聲音，宛如噩夢的節奏。

噩夢是什麼時候開始的呢？

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委內瑞拉的噩夢，已經蔓延很久了。她記得童年是快樂的，後來國家變化，是在不知不覺中。而最早看到端倪，或許是大學時候。

那是2003年，她是委內瑞拉中央大學心理系高材生，前途一片明亮。剛收到了西班牙博士學位的錄取，卻猶豫不決，捨不下父母離鄉背井。身為獨生女的她，從小受到寵愛，父親是家具行老闆，在卡拉卡斯擁有幾家工廠和店面，過著無憂無慮的生活。平時用功念書，夜晚和周末與一群打扮艷麗的女友在城裡盡情跳舞玩樂，得天獨厚的地理讓這個國家的人自以為高人一等，用不完的石油 帶來無盡財富，不像其他貧窮南美國家，會被無知百姓糟蹋或腐敗政府摧毀。

夜裡，城市醉舞狂歌。屋頂上酒吧裡，星光下酒杯撞擊伴著半醉的笑聲，她擺動著燦爛的金縷衣，烏黑長髮盤在耳後，隨著拉丁舞曲搖擺。一個擁有迷人微笑的男人走上前，和她搭訕。

男人是個優秀工程師，拿到了全額獎學金，正在美國麻省理工學院深造，假期回到家鄉度假。他們玩笑似地用英文交談，發現喜歡同一個作家、同一首流行歌曲。或許是酒精作祟、或許是當晚月色太美，從未交過男友的她答應了他的邀請，第二天到郊區共遊。酒醒後，兩人默契並沒褪色，反而更濃厚了。在男人剩餘假期裡，他們每天相會，甚至還拜訪了對方家人，在男人回到美國前訂了婚。

不久後，國內發生了暴動。反對總統查維茲（Hugo Chavez）的黨派，企圖迫使查維茲下台失敗，發動了全國性罷工。街頭除了抗議的人，所有商店都關門，加油站 沒有油，大排長龍。她那天畢業考試，和父親坐在車子，卡在加油站的車陣裡，動彈不了，急得快要哭出來。後來接到考試取消的消息，才鬆了一口氣，和父親返家。過了幾天後事情平息了，她順利通過考試，因為未婚夫不久後便回國，她決定留在委內瑞拉繼續深造，放棄了西班牙的博士學位。

若是回到那個關鍵時刻，改變當初心念，是否能按下還原鍵，重新來過？

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她很少回想那些年。

新婚後，先生回到委內瑞拉，在一家國際石油公司工作。她完成了心理學博士學位，先是女兒誕生，不到兩年又產下兒子。身體恢復後，便創立了自己的診所。漂亮的她年輕和藹，口碑極好，病人接踵而來，生意興隆。那幾年政壇動盪，查維茲死後接班人興風作浪，石油價 錢慘跌後，社會充滿著不安，但這些好像都離她很遠。當時她的家庭和事業雙方美滿，父母剛退休，常來家裡含飴弄孫。她覺得自己很幸福，先生也待她很體貼，社會的吵鬧聲不過只是媒體誇張的報導。

電視新聞、街頭暴動，她都避開。不去看，就不存在。她的世界還是很完美，她這樣以為。

直到2017年，總統選舉的騙局掀起全國轟然大怒。幾年來，石油價錢崩潰，政府破產，外國銀行紛紛凍結資金。工廠周轉不來，無法生產，沒有進口或出口，惡性循環，物價一直漲高，官員貪污，將利益保留在上流社會，老百姓越來越窮，只能挨餓受苦。超市裡空蕩蕩的，錢幣已經沒有價值，就算有鈔票也無法買到基本物品，包括食物和醫藥。

丈夫趁著到美國出差時，搶購著奶粉和尿布，偷偷裝在行李帶回國，這些東西已經在卡拉卡斯一般商店買不到了。她突然覺得恐懼，超市冰箱是空的，肉販攤位上只有幾片發臭的肉塊，百貨公司像死城一樣空洞。（一）