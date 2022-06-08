曹正星沒有問那個戴著黑框眼鏡的男人是誰，她也沒有問曹正星有沒有女朋友。

掛電話之前，黃婉琳告訴了他自己學校的地址。後來曹正星去黃婉琳的大學找過她一次。那個黑框眼鏡沒有出現，黃婉琳帶著他參觀了校園，又一起去學校外面的街上吃了飯。

晚飯過後，黃婉琳問他要不要一起去看場電影 ，曹正星說好。電影很無趣，也沒幾個人看，坐在他們後排的一對情侶一直在黑暗裡激烈地親吻。好不容易熬到電影結束，他問黃婉琳有什麼安排，黃婉琳說明天要早起，所以現在要回學校去了。曹正星陪著她，兩個人默默地走到了學校側門的門口。

一路很靜，有柔和的光從上灑下，曹正星也不知道那是月光還是路燈，抑或兩者都有。他很想這條路能再長一點。他覺得自己一直以來，就像塊失水的乾海綿，他太想被這寧靜的溫柔再浸泡一會，如果他能補充到足夠的水分，他會軟下來，攤成一片，他會告訴她自己想訴說的一切。那通沒頭沒腦的電話、他無數孤獨與寂寞的夜晚，甚至還有他與戚綿的開始與結束……

「小河怎麼樣？他能回來真好！」黃婉琳突然說。

泡泡破了，曹正星似乎聽到了耳邊「啪」的破碎的一聲。

「他還行，現在在上技術學校。」

「那他習慣學校的生活嗎？」

「老師們對他都很照顧，會習慣的。」

「那你一定要多關心、關心他。離開家這麼多年了，他一定很孤獨的。」黃婉琳說著，站住了。他們兩個已經走到了學校側門的門口。

「那我先進去了。你能來找我，我真的很開心！」黃婉琳望著他說。

他點點頭，又朝黃婉琳招了招手，說：「再見！」

然後他離開了。（三九）