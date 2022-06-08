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流水之上（九）

草白

在山上，放棄是容易的，生命的灰飛煙滅也不過是剎那間的事，但她和朋友們仍一次次地去往那裡。小盧說得沒錯，房子裡的確能看見江水，它就像一條微微泛白的綠綢緞，流速變緩，與記憶中的模樣截然不同。或許水流並沒有發生任何變化，改變的是她自己。

如果說，人的情感、情緒中總有一條基本線，那她的無疑總處於下值──並且還在不斷下滑之中。這一切是什麼時候開始的，她已經想不起來。她寧願這是暫時現象，就像一個人因外力作用導致的失憶，總會恢復的。她迫切地想要恢復那種能力。

迷糊中，她似乎被一個東西搖晃著，一點點睡著了。山頂之上，墨綠的帳篷像一簇簇孤獨的灌木叢，沿途排布開去，似乎可與星空接壤。

今晚，她的朋友們都睡在山頂上，而她在江邊，就像她在醫院裡、荒漠中、叢林深處，那都是切切實實的存在，沒有一絲兒虛幻的成分。

那段時間，她總是席地而睡，把席子鋪到母親腳邊，好像只有離她近些、更近些，才能留住她。睡夢中，她的手常常觸碰到病房冰冷的床腳，手指一陣顫慄。

每到星期五下午，母親都讓她回家休息，說想獨自待一晚上。後來，她才知道，在那個特殊的時間點，母親的病床前會迎來一名神祕客人。好幾次，她發現鮮花、水果和一種特殊口味的零食出現在床頭櫃上。每次被問及，母親不是說同事，就是說朋友，有時候乾脆胡言亂語一通。顯然，母親根本不想與她談這個。直覺告訴她，那些東西來自同一個人。那個人肯定不是父親，父親總在白天出現──她也在場的時候。（九）

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