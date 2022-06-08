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媽媽病危（六）

李盈

媽媽跟著衝進來，緊緊抱住我，嗚嗚咽咽地說：「孩子，傑夫走了……回加拿大了……不會回來了……」

「什麼？傑夫走了！傑夫回加拿大？傑夫丟下媽媽，傑夫欺負媽媽了！」我沒有眼淚，只有像火山爆發一樣的憤怒火焰。

「不、不，是媽媽欺負傑夫……對不起，Amy，媽媽對不起你……」我沒聽懂媽媽的話。

「媽媽要回上海了，公司派我去……你不用跟我去，你還可以去天才棋手社，我幫你訂好的寄宿學校，就在W大學附近……」我還是聽不懂，卻隨手把棋盤打翻在地。我大喊：「我不去寄宿學校，我不去……」

電話鈴響了，媽媽又打了一夜的電話。夜半三更的電話是變幻母親情緒的魔術師。我恨夜半電話人。

那天晚上我沒有去收拾被打翻的棋盤。我也沒有再吵著不去寄宿學校。傑夫教我下慢棋挽救，自己卻下了快棋走了，無影無蹤；而我學會了下慢棋，竭力挽救，卻同樣是滿盤皆輸。我不要媽媽孤單，媽媽卻留下我一個人在寄宿學校。媽媽走的時候，我看到她長了好多白頭髮，媽媽抱著我，我也抱著媽媽，可是我離媽媽好遠呀。媽媽一直說對不起，我一直說沒關係。我們客氣得像生人。是誰說過，母女不是親密無間，就一定是間隔萬里？

8

外面有人敲門。我抬頭看窗外，天亮了。

一位五十多歲的阿姨送了早餐進來。有兩個小包子、一根小油條、一顆熟雞蛋、一杯密封豆漿、一小袋密封榨菜，還有一瓶水。還沒來得及開吃，又有人敲敲門，進來的都是防毒太空人，讓我整理行李出門，轉到其他旅店。一位太空人對我說：「你兩個測驗中有一個是陽性，不知你有什麼感覺嗎？」（六）

太空人 加拿大 雞蛋

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