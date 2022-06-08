顏寧儀／圖

他呢？快樂不？她不知道。但她知道，她是抱著好奇心去觀看攝影 展的。她估計他這些年的攝影水準已臻至她望塵莫及的高度，可究竟有多高，她得親眼目睹，才能心服口服。

所以她在他每一幀作品前駐足良久，用一種近乎放大鏡的方式，檢視著他作品中的每一寸光影。她想，那些個交錯的光影中有他欲表達的訊息，如果她看懂了，她是他知音。反之如果她茫然不解，那她就是一路人，與他擦肩而過，形同陌路。

但如果暫且不去解讀他的訊息，僅談第一印象，她確實一眼即能看出，他在採光構圖等等技術上，手法之嫻熟，與年少時已不能同日而語。然而技術上的完美與否，對她來說其實只是表象，她激賞的，是他作品表象下流露出的那種悲天憫人的情懷。那，才是真正觸動她的。

她也終於明白，原來這些年他的信念始終如一，牽掛的，依舊是芸芸眾生。而正因他堅信生命彌足珍貴，他攝入鏡頭的人物便不分尊卑，亦無關貧富。所以他的人物固然形形色色（男男女女、白領藍領、工人農夫、幼童老人、醫者病患、醉漢流浪漢……不一而足），他取鏡時卻絕對一視同仁，無所偏袒。亦所以，對他來說，錦衣華服的男女固然可以入鏡，衣衫襤褸的乞丐亦能予以特寫；新生兒出世帶來的喜悅應該拍攝，孤獨老人的無奈也須關注。而既然人生處處是故事，他就讓他的照片訴說各人的故事，不虛構、不篡改。

她想，在他凝視形形色色的人時，然後在最佳時刻按下快門時，他攝入的故事篇章便真的停格了──流動的光影留住了，呈露的就是那一瞬間最真實的面貌。從前她與他抬槓，現在理解了，一瞬即永恆，無關藝術深淺。

而因為心中感動，她也懂了：他這許多年行走人潮中，果然一直在閱讀人臉，探究生命。而生命當如是──入世，與眾生同在。

她卻矛盾，她既入世又想出世。魚與熊掌呀，如何兼得？那就自我反省？但反省什麼呢？陽關道獨木橋，原就各走各路，只是峰迴路轉，到底與他見面不？

卻沒料到，在她走至展廳門口，正要離開時，會與他碰個正著。那時刻，他們像兩個原本搭不同車次的人忽然在轉站下車，兜兜轉轉不期而遇似，錯愕又驚喜。兩人互視半天，在各自的容貌上尋找舊日的印跡，尋之不及間，又不免為這趟偶遇嘖嘖稱奇。一瞬間，兩個真實的人彷彿置身於寫書人虛構的情景中，不約而同笑了起來。

他先笑說：「好久不見，妳怎麼來了？」

她也笑：「怎不能來？慕名而來呀。」

可她這靈光一現似機靈伶俐的一句話，彷彿開玩笑，又彷彿挺認真，他聽著反而不好意思起來，急急回道：

「慕什麼名，說真的，妳怎麼在這兒？」

「是回來參加母校同學會團聚，看到你攝影展 的訊息，就來了。」

「對這展覽大失所望吧？」

「怎麼會！佩服還來不及呢。你是嚴肅主題、慈悲面貌，對嗎？」

他一聽，雖未說對否，但喜形於色。見他笑容，她知道自己的話妥了，她沒胡謅亂道。

他卻不待她進一步求證，反問她：「妳還拍山水照嗎？」

她先說不拍了，隨即又改口：「偶爾拍拍，不刻意。現在專用手機 拍倆孩子的日常照，不講究，很隨意的。」

「拍生活照好，挺好的。開心快樂就好。」

聽他連說了三次「好」字，她覺得她的俗世生活被認可，十分開心。當下她自然不會告訴他什麼生活即藝術這等高調的話（因為她自認格局小，所拍照片登不了大雅之堂），然而她隨意拍，不營造意境、不在意構圖，卻是她亂中求真，自創風格。

然後他問她：「妳能待幾天？我們吃個飯？」

「明早就回了，事多。」

「我等會兒要給學生上課，不然還可以去喝杯咖啡什麼的。」

「不了，你忙吧。」

他點點頭，也不堅持。稍一沉吟，才問她：

「那以後有機會再聚，好好談談？」

她答：「當然。保持聯繫。」

道別就是再見及保持聯繫兩句。沒餘話，一切便盡在不言中。他們知道，相見或不見，其實並無多大差異。只要時不時相互記起，知道天涯某處有知音候著，似乎便已足夠（如果是知音的話）。

倒是道別前她忘了拿出手機拍張合影照，是可惜了。而他偏偏也忘了，沒提醒她。於是一場意想不到的巧遇，沒照片為證，不得不像虛擬時空中的一場虛擬情景，因沒腳本，因為即興，所以也不得不轉眼即逝。而這，對兩人來說，未免遺憾。

只能說，沒合影照為證，多少有點美中不足。（下）