傑夫也帶我去下棋。有一次開車回家的路上，他嘆息道：「你們這些猴孩子下棋像開機關槍似的，劈里啪啦的，一會兒兵馬車就成片地倒。然後，就迅速繳械，難道就真的沒救了？你們是默背了棋譜，到這裡比速度的嗎？怎麼會想得那麼快……看來是我老了……老了……」

傑夫才不老，三十幾歲和媽媽一樣年輕，媽媽美麗睿智，傑夫瀟灑懂事，天仙配，媽媽可以不要再孤單了。我這麼想著，說：「知道下一步要怎麼走了，幹麼要猶豫？你走了一步出乎對方意料外的棋子，基本就贏了。反之，你誤看一步棋，領悟過來的時候，都太晚了，何必不雅掙扎？」

「你怎麼知道你挽救的那步棋不是讓對方出乎意料的呢？你怎麼知道一定是不雅掙扎，而不是堅韌取勝呢？」傑夫說，若有所思，眼睛盯著正前方。天正下著雨，車窗水靈靈的，過眼的街景都是印象派的色塊，看不清樓盤店面，更看不清路牌上的字。

有一段時間沒見到傑夫了。媽媽說，他出差了。那些日子，媽媽變得怪怪的，常常半夜三更還在打電話。有時輕聲細語，有時憂心忡忡……她還到上海出了一趟差。

那次我們下棋回來得很晚，家裡的車庫門居然敞開著，車庫通入廚房的門也是半掩的。

媽媽拍腦袋怪自己忘了關門。而我卻以為是傑夫回來了，立刻衝了進去大喊：「傑夫、傑夫，你到哪去了？我今天贏了，我上當吃了對方的車，卻被人家俘虜了馬，但是我的挽救棋讓對方出乎意料了，我的過線卒子當了衝鋒陷陣的馬……」一邊取下棋盤，一心一意的就是要把每一步都擺給傑夫看。（五）