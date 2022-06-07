顏寧儀／圖

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這些年他的主要身分是新聞攝影 記者。憑藉敏銳的觀察力，他拍攝出的照片，呈現的是人世實境，不是虛設的、五彩燈光八方流轉而如夢似幻的舞台。不，他用鏡頭記錄的人世，紛亂也罷、靖安也罷，與戲說無關。

他嫉惡如仇，眼睛裡容不下一粒沙子，但容得下眾多小人物。他說，小人物成就了大時代，不容小覷。所以日常他背著攝影機行走街頭，移動在光與影中，想捕捉的，便是小人物的點點滴滴。

但他也不僅僅是關注小人物。實則他對人相的千變萬化更有興趣。他確實能精準地拍攝人臉上細微的表情，可他敏銳犀利的洞察力，在關鍵的時刻也會遲鈍，甚至失靈。那微雪的下午，與她對坐在咖啡 屋中，他就未留意到她微慍的神情。當她說：「你這是歧視女性。」他一句：「不，我尊重女性。」其實是與她凌空對掌，卻沒擊在掌心中──所以徒有手勢，沒有交流。

但他真的不是不尊重她。世道多風多雨，就她那麼個清瘦纖弱、飄飄欲仙的人物，何必淋於風雨之中呢？他真是那麼想的，絕無蔑視她的意思（日月可鑑），可她就是不懂。這一不懂，咫尺誤會，彷彿天涯無解──兩人間何止是天遠地隔，竟是不如不見了。

不過後來還是見了一回。時間是她搬離芝加哥的前一天，地點在一家設計簡約、具藝術風格的餐廳裡。那中午，雪霽天藍，給她餞行，正是晴亮氣爽的好日子。他們坐在咖啡屋中，神色輕鬆，有一搭沒一搭地泛泛而談。談她搬家瑣事、談名人軼事趣聞、談電影、談書籍，就是隻字不涉政治，所以相談甚洽──宛若處身於太平盛世，河清海晏。

然而現世間浪濤洶湧，他是知道的。他只是不忍告訴她，她的烏托邦山水世界是如何之不堪一擊。她的世界，山青水綠無車馬喧，鳥語花香無人聲嘩，可她忘了，那裡也會有海嘯、山洪、山火、地震、龍捲風......而他知曉的紅塵濁世，則是戰亂、殺戮、饑饉、搶劫、凶殺、種族歧視 、病毒、疫情........

可餞行時刻不宜牽扯沉重話題，所以他只叮嚀她道：

「妳熟悉新環境後，遊山玩水時多拍些照片，別把興趣擱下。」

她點點頭，回道：「我一直是隨便拍拍，好玩而已。不拿攝影當工作。」

「好玩也要認真對待。凡事認真，什麼事做不成？最怕的是敷衍，吊兒郎當。」

她不置可否，只微微笑著。

那抹微笑，宛若朦朧的花影，映在她臉上，他看不真切，有點納悶。以至於多年之後，他偶爾想及那個下午和她那抹微笑時，竟依舊納悶──「笑靨如花」這句話他懂得，可她當日花影迷濛，他窮盡目力，終究是霧裡看花，無所得，也無所悟。

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至於她，是在多年之後，有點開竅了，才不得不承認，自己當年確實是器量狹小了：不樂意聽的話，即使事後咀嚼再三，也消化不了。所以雖明知兩人是哥兒們情分（不涉男女之情），然而老大哥以訓人口吻對她說話，即使有那麼點諄諄教誨的意思在，她卻不願唯唯諾諾虛心受教。說到底，當日他的話於她來說，就是幀影像模糊的照片，再如何放大，也是焦距失準，她隨意一瞄，終究無法採用。

所以那日別後，有許多年她都沒跟他聯繫。這期間她結婚生子、當小學教員，走的是尋常人生軌跡、嘗的是尋常悲喜哀樂。沒大跌宕，平凡至極。只是有幾次想到他（記憶深處仍有他的專屬地），竟有點疑惑：不知當年他們倆算不算是無話不談、肝膽相照的摯友？如果是，那是否是另類友誼？──到底男女有別。

這些問題，在她心中流淌而過，會有那麼點潺潺之聲，可彷彿也激不起多少水花。要等到更多年之後，她回到故地看了他的攝影展之後，她才對「摯友」這詞有所領悟。

那攝影展規模不大，但展廳好，就在市立圖書館中。她去的那天，觀看的人不多，但也不是寥寥無幾。她想他這些年應該已攢下了知名度，為此，她替他高興，衷心高興。

她記得他的藝術理念：攝影不僅是紀實，也是美學。她非常清楚：他勤奮，在藝術道路上鍥而不捨；而她懶散，在藝術追求上停滯不前。她庸俗了，可是她快樂──因無執念故無得失之心吧？她想。（中）