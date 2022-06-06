和曹正星確定關係以後，她以為家裡人對曹正星也會挑三揀四，可誰知倒是家中最有話語權的父親一眼就相中了相貌堂堂的曹正星，說這孩子以後肯定前途無量。

曹正星在毛家父母面前很懂分寸，他不卑不亢的態度讓毛心婷的媽媽也很是喜歡。雖然曹正星一直沒有提到過結婚的事，可毛心婷的父母基本上已經默認了他就是毛家未來的女婿。至於曹家的情況，毛心婷的父母自然也知道，不過他們從來沒有在曹正星面前說起過什麼。毛心婷也跟著曹正星去過曹家幾回，曹慶忠和李靜容只知道她在醫院上班，家庭條件不錯，至於她父親是誰，曹正星從來沒跟家裡提過。

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晚上，靠在曹正星懷裡的毛心婷問他：「你是不是還怨我翻你的手機 ？」

曹正星笑了，「我以為是你在生我的氣呢！如果我今天不去醫院堵你下班，你準備還要晾我幾天？」

毛心婷說：「那你還生氣嗎？」

「我只是氣你不相信我，你知道我只喜歡你一個人。」

毛心婷緊緊地抱住曹正星，「我是太害怕失去你，你別離開我。」

曹正星摸摸她的頭髮，說了一句「傻瓜」。毛心婷睡著以後，他走到陽台，刪掉了微信 裡所有的聊天記錄。

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大學畢業後的第二年，他見過黃婉琳一次，見面的地點在郊外的一個景點。那是七月裡的一天，有上面的領導來視察，他們這一區的片警都被臨時抽調過去維持秩序。太陽很大，額頭上的汗珠滑進了眼睛裡，曹正星低下頭揉揉眼睛，再睜眼，就看見一個穿海藍裙子的女人從眼前走過。

「黃婉琳！」他下意識地叫出了那個名字。聲音不大，卻剛夠身邊的人聽見。（三七）