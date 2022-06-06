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現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

流水之上（七）

草白

這些年，她從織補漁網中獲得經驗，既然事情必將來臨，不如當它已經到來，迫在眉睫。

這個故事的主幹由母女倆共同講述完成，母親為主講者，女兒負責添加枝葉。她們配合默契，讓她相信自己無意中促成了一樁好事。

那天從村子裡出來，已近日暮時分。站在通往柚子林的坡地上，她再次看見那個房子。黃昏夕光下，米黃色外牆顯得格外明亮，沿河第一幢，五樓，東邊套，格子窗戶，它那麼遙遠，此刻又近在眼前──她忽然想去那裡去看看，這個念頭瞬間變得強烈，她決定這麼做。

既然明天就要離開了，為什麼不在那裡睡一晚，反正，她什麼都帶著──帳篷、防潮墊、睡袋，她在哪裡都能睡著──沙漠、草原、雪山，都睡過。況且，睡在一個沒有裝修的房子裡，根本談不上什麼冒險。

她看過一則新聞，一個單身男人千里迢迢跑去東北某資源枯竭型城市，以白菜價買下一個很大的房子──那是他多年打拚後擁有的第一個家。他準備留在那裡生活，到處找工作，很難，機會太少。幾年之後，不得不含淚離開，而原本就是白菜價的房子變得更為廉價了。

鏡頭裡，男人眼淚汪汪地對記者說，那是他此生擁有過的第一套房子，他永遠不會忘記。

她記得，那個人就是把帳篷搭在毛坯房裡。一個沒有任何裝飾的房間裡，一根臨時拉起的電線上掛著亂七八糟的衣物，生活用品堆在地上，牆頭掛著一張《活著》的話劇海報──上面畫著一條倒立的魚骨架。

那是荒涼的洞穴，也是溫暖的家。

那天晚上，她把所有行李都搬了過去。（七）

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