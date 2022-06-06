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媽媽病危（四）

李盈

7

幾個月後的一個下午，我做完作業，正和自己下象棋。

媽媽推門進來，向我介紹了另一位叔叔：「Amy，這是傑佛瑞，你就叫他傑夫吧。」

傑夫的頭髮也是亞麻色的，眼睛有點灰藍色，我的心跳得很快，我多麼希望媽媽接下去說，這就是你的父親。

「傑夫是保羅大學的助理教授，你數學有問題可以問他哦。」媽媽說。

「你看起來很失望，我不夠英俊嗎？」傑夫幽默地大聲嚷嚷，一眼看破我，卻不懂我。我有點尷尬。

「不過，我很愛你媽媽，給我一點時間，我們做好朋友好嗎，Amy？」傑夫出奇地直接乾脆。我也脫口而出：「你會玩象棋嗎？」沒有任何動機或顧慮，我伸出手，馬頭棋子在我的掌心上搖搖晃晃，它是對方的那個「我」正要移動的棋子。

傑夫，接過棋子，兩腿一盤坐在地毯上，盯著棋盤。

媽媽在廚房靜靜忙著，我聽到她輕輕的哼歌聲。媽媽端來我最喜歡的紅豆沙糯米皮湯圓。媽媽的湯圓是加了桂花糖漿而不是白水甜湯。媽媽說：「今天是中國的元宵節。」我很驚異地看著傑夫一邊下棋，一邊吃完紅豆沙糯米湯圓，好像吃的是他習慣的美食，他還用兩個手指頭刮了碗底的糖漿，然後舔乾淨。我的美國同學都不習慣黏糊糊的糯米和紅豆沙，他們說：米飯要一粒粒分得開的，豆沙要鹹辣加肉末。媽媽又說：「香甜紅豆沙是我們中國的巧克力。」傑夫問：「能不能再來一碗？」傑夫真是個大怪人，媽媽笑得很甜。

那天我們玩了很久，他下棋很慢，但是想得很周全。沒等到下完，我就說睏，要睡覺了，下次接著下完。我想讓他陪媽媽，我不要媽媽孤單。（四）

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