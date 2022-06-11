注意到梅叔身後帶著打招呼笑容的曹正星，年輕男人問梅叔：「老關，這人是誰啊？你認識？」

梅叔轉過身來，見了曹正星，臉色突然變了。曹正星敏感地意識到，事情可能沒有那麼簡單。他注意到梅叔的樣子，面容憔悴，頭髮油膩膩的，臉上的鬍渣也沒刮乾淨，這明顯和警務人員注意儀表的要求嚴重不符。

他一下子不知道該怎麼辦，梅叔卻很快反應過來，說：「哦，這是我外甥，他媽是我表姊。」看到曹正星手裡提著印著中醫醫院的塑料袋子，又問：「怎麼，你媽又不舒服了？」

曹正星很快反應過來了，他點點頭說：「嗯，我來給抓點藥。」

梅叔擺擺手，「快回去吧，回去跟你媽說，我等忙完這兩天了，就去看看她。」

曹正星乖巧地說：「好的，舅舅再見！」

他轉身前，注意到梅叔身後的年輕男人，一直用狐疑的目光望著他。

這件事他一直沒多想，過去了也就過去了。直到那一天學校領導找到曹正星，跟他說明了緣由，他才意識到當時的情況有多麼危險。

梅叔名叫梅先澤，是騫城的一名老刑警。為了端掉一個販賣人體器官的團夥，他假扮成需要給女兒買腎的絕望父親，已經和中間人周旋了好幾周。按照中間人介紹的地址找來麒城的那天，是約好了要和團夥裡的人見面付訂金的。當時突然從巷子裡走出來的那個年輕男人，就是團夥成員之一，他正準備帶著梅叔去看貨，可沒想到曹正星卻突然出現了。

曹正星倒吸一口涼氣，他隱約地記得那個男人喚梅叔「老關」。如果自己當時一時衝動叫出了「梅叔」兩個字，那這個案子豈不是要前功盡棄了。

曹正星問領導，那個案子後來怎麼樣了。（四二）