自訂計畫、自我核對檢驗，然後自我修正提升，是寄宿學校的一項基本要求。我來之前就已經被媽媽教會了，所以我被認為很優秀。我的好朋友Mike是個紅頭髮的荷蘭裔男孩。他的爸爸是搞金融的。剛來時老是穿不成雙的襪子，被叫回去換就發脾氣。發了脾氣就被罰，不能參加他最喜歡的足球 賽，他是守門員。不過後來他的畢業總分只比我少一點，也是前五名的。他成了家族產業接班人，聽說他還開了時尚單襪店。學校裡不乏這樣的富家子弟，也有許多像我這樣的華裔，只不過他們的父母多數居住在中國。我的好朋友麗麗就對我說：「如果我媽媽可以在美國居住，一定會在這裡陪我，真不知你媽媽怎麼想的……」

我媽媽有自己難言的苦衷。我相信愛德華的話。

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在寄宿學校的時候，媽媽每周三和周日晚上定時給我電話，我們彼此都會說「我愛你」，但我從來不說「我想念你 」，媽媽從來不像麗麗媽媽那樣，每次都叮囑她要努力考上哈佛、耶魯大學 。高三時，我告訴媽媽：「我的SAT還差九分才滿分。」媽媽說：「差九分就是滿分了！寶貝，不要難過，真的很好了。你想選什麼大學呀？嗯，媽媽希望你將來能上醫學 院。學習人體神經，研究大腦皮層，修復記憶……」媽媽越說越激動，竟有點非醫莫屬的意味。自從上了寄宿學校後，媽媽還是第一次那麼強烈具體地說出她對我的希望，我有點驚愕，不知道怎麼消化。可是媽媽的興奮，把我從失落九分對自己不滿的沮喪中托舉起來……

我自己選中了Y大學，我對那裡的「認知神經科學」專業感興趣。媽媽說，她也很喜歡那個大學，學生生活管理得很好，每棟宿舍樓都有教授同住，每個食堂都有校領導同食。媽媽是什麼時候做了這些研究，我有點出乎意料……（九）