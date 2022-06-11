趙梅英／圖

母親很捨得給谷秋實買衣服，全部都是最時尚的名牌。大熊是谷秋實的同學，知道裡面的底細，悄悄對我說：

「這是她後媽！親媽早死了，那些醬菜根本就是工廠的老工人拌的！」

這麼一說，好像確實能看出一些蛛絲馬跡來。親母女不會這麼生分，那種溶於血液之中的親暱和無所顧忌，在谷秋實和她母親身上找不到。兩人身軀挨得再近，也總能看出一絲生分和疏離。

大熊無意中對谷秋實家境的評述，引起了老大的注意。老大被訛二十萬後，陷入了赤貧，他意識到讀書並不足以讓自己過上夢寐以求的富貴生活，而這個醜陋的富家女則很有可能是改變命運的神助力。

老大開始琢磨著如何追求谷秋實，他的手法很老套，借了本瓊瑤小說照抄情書。文字拙劣，充滿了虛情假意，酸得能讓人汗毛倒豎。可這是谷秋實接到的第一封情書啊！

女人的心扉一旦被打開，就像潘朵拉的盒子般無法控制。谷秋實讀著老大的情書，走在校園布滿金黃色樹葉的小路上，一顆心都要歡快地跳出來。谷秋實讀一讀、笑一笑、跳一跳，幸福從每一個毛孔中洋溢出來，堆積成如山川般巨大的泡沫，直壓得她喘不過氣來。

谷秋實開始藉著找我的名義，頻繁出入男教師宿舍。她找學院祕書打了一張課表，故意趁我上課的時間過來。我不在宿舍，谷秋實就坐在我的床上和老大聊天。老大給她講小時候採摘淫羊藿的故事；講自己掉進山溝卻沒人發現的故事；講上氣不接下氣跑回家，掀開鍋蓋哭著喝刷鍋水的故事。這些聞所未聞的人間慘劇，把谷秋實感動得母性大發，發誓要讓老大過上幸福的日子，彌補上天在頭三十年對他的虧欠。

谷秋實給老大買最新款的皮鞋和服裝、吃最好的點心、出入最高檔的會所。每天晚上，老大都會 把一天的髒衣服落在一起，從窗戶邊遞給等候多時的谷秋實。谷秋實一臉幸福地拿回去漿洗，第二天乾乾淨淨地送回來。

在谷秋實的照顧下，老大第一次脫下了千層底布鞋，穿上了皮鞋，第一次在高檔商城裡，毫不猶豫地刷卡消費，指著幾千塊錢的衣服說真便宜。谷秋實拿著錢包，一一替老大買單。

老大的胃口一步步變大，對谷秋實錢包的希望值也越來越高。終於有一天，老大的興趣從吃穿行轉到了住上，要求谷秋實買棟有花園的大房子，他想搬出去住。因為他是博士，將來是要做官的，不能總和無所事事的無賴們住在一起浪費生命。

買房遠遠超出了谷秋實的能力，她不得不對父母提及此事。繁忙的父親終於意識到，女兒已經到了談婚論嫁的年紀，急忙從工廠騰出時間來，到大學裡看未來的女婿。

谷秋實給老大買了體面的衣服，想讓他把父母也叫過來，雙方老人正式見個面。老大堅決不肯，他絞盡腦汁才擺脫了父母的糾纏，如何能夠自投羅網。老大編織了很多謊言，表示現在是麥季，父母實在無法分身。谷秋實父母表示理解，農村人看天吃飯，身不由己。

老大跑前跑後地忙活，給谷秋實父母留下的印象也還不錯。父親從一個男人的直覺，隱隱感到老大對女兒不是真心，私下悄悄問女兒的心意，叮囑她千萬不要委屈下嫁。

谷秋實被父親的話驚出一身冷汗，仔細回憶和老大的交往過程，似乎都是自己在付出，老大只是索取而已。谷秋實喃喃地不知道如何回答。

母親在一旁聽得好不耐煩，她很滿意這門親事，認為繼女長得這麼醜，有個男人要就不錯了。俗話說人無完人、金無足赤，沒必要對女婿求全責備。母親大手一揮說：

「不錯了、不錯了，人家還是個博士，能配得上你了。」

父親被妻子這麼一說，也反應過來了。女兒在婚戀市場上並不是什麼搶手貨，萬一錯過了老大，誰知道下一個會是什麼樣子，說不定還不如老大呢！到時豈不是落女兒的埋怨。（三）